Погиб 1 человек, еще 5 человек травмировались. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Львовской области.
Смотрите также В Финляндии украинский автобус с пассажирами съехал в кювет
Что известно о ДТП на Львовщине?
ДТП произошло 11 января примерно в 12:30 в поселке Краковец Яворивского района.
За рулем транспортных средств находились 38-летние водители.
На месте погибла 34-летняя пассажирка микроавтобуса, еще 5 пассажиров от 18 до 61 года получили телесные повреждения и были доставлены в больницы.
Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
Справочно. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.
Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. Анкетные данные водителей и пострадавших уточняются,
– сообщили в полиции.
Аварии и ДТП: последние новости
На днях во Львове за рулем умер 50-летний водитель. Его авто врезалось в дом на площади Галицкой. Спасти мужчину пытались в течение часа.
В Киеве произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Причиной, вероятно стала гололед на дорогах.
А в Харьковской области в результате столкновения легковушки и автобуса пострадали 18 человек, в том числе несовершеннолетний.