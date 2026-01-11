Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Yle.

Что известно об аварии в Финляндии?

ДТП произошло утром в воскресенье, 11 января, на кольцевой развязке между национальным шоссе 4 и Асемантией. Причиной стало то, что украинский автобус выехал на кольцевую развязку на слишком высокой скорости.

Несмотря на экстренное торможение, он врезался в середину кольцевой развязки и слетел в кювет. На момент инцидента в транспортном средстве находились люди, но в результате столкновения никто не пострадал.

Другие ДТП с украинцами