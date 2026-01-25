Он был за рулем квадроцикла, который вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Об этом сообщает Государственное борю расследований.

Смотрите также "Слуга народа" Орест Саламаха попал в ДТП под Львовом, – Зинкевич

Что известно о гибели Саламахи?

По данным ГБР, ориентировочно в 18:15 квадроцикл, которым управлял Орест Саламаха, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным транспортным средством. В результате столкновения нардеп от партии "Слуга народа" погиб.

Среди пассажиров маршрутки пострадавших нет. В результате столкновения народный депутат получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью. После госпитализации он скончался в больнице,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР и открытии производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть или тяжкие телесные повреждения.

Пока работники ГБР проводят первоочередные следственные действия, в частности, осматривают место происшествия, опрашивают свидетелей, изымают вещественные доказательства. Подчеркивают, что ГБР обеспечит полную и объективную проверку всех обстоятельств этой аварии.