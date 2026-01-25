Источники 24 Канала подтвердили гибель Ореста Саламахи после ДТП.
Смотрите также Ехали в горы на отдых: на Закарпатье автобус с детьми вылетел с трассы и перевернулся
Что известно о смертельном ДТП с Орестом Саламахой?
Смерть Саламахи после тяжелой аварии подтвердил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
"Еще одна ужасная смерть. Коллеги, депутата, патриота, порядочного, надежного человека Ореста Саламахи. Царство небесное. Вечная память. Сострадание близким", – говорится в сообщении Гетманцева.
По предварительной информации, ДТП произошло в Сокольниках. Саламаха был водителем квадроцикла, который выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку.
После аварии нардепа пытались реанимировать. Его доставили в медучреждение. Впрочем, спасти не удалось. Орест Саламаха умер в больнице в 20:00.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что врачи до последнего боролись за жизнь Ореста. У нардепа осталось трое детей.
Кем был Орест Саламаха?
- Как пишет движение "Честно", Орест Саламаха родился 25 марта 1991 во Львове. В 2013 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальности "Менеджмент – логистика", а в 2018 году – Львовский университет бизнеса и права по специальности "Правоведение".
- До 2019 года работал менеджером по продажам, занимался оптовой и розничной торговлей. Затем присоединился к компании своего тестя ООО "Строй Инвест Ком", где занимал должности менеджера по снабжению, заместителя директора по строительству и директора компании.
- В 2019 году Саламаха был избран депутатом Верховной Рады 9-го созыва от партии "Слуга народа". Он стал членом Комитета по вопросам бюджета.
- Во время президентских выборов 2019 был доверенным лицом Владимира Зеленского.
- В 2020 году выступил против создания консультативного совета в Трехсторонней контактной группе с участием представителей ОРДЛО, вопреки позиции фракции "Слуга народа". В том же году он вошел в совет Львовской областной партии "Слуга народа".
- Также в 2020 году Дрогобычский городской совет обращался в Верховную Раду с требованием отозвать Саламаху из-за его бездействия в округе. Депутаты объяснили, что нардеп игнорировал официальное приглашение прийти на сессию горсовета, где рассматривались неотложные для региона проблемы.
- Известен также случаем, когда уснул в зале Верховной Рады во время пленарного заседания.
- В конце 2022 проголосовал за градостроительную реформу (№5655), которая, по мнению критиков, проводилась в интересах застройщиков и уменьшала влияние граждан на восстановление Украины