У ДТП в Сокільниках загинув народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За попередньою інформацією, Саламаха був водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу. Після аварії його намагалися реанімувати та доправити до лікарні, однак врятувати життя не вдалося.
Нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха помер після важкої ДТП, – джерела
25 січня у Львові нардеп Орест Саламаха потрапив в автомобільну аварію. На жаль, врятувати чоловіка не вдалося.