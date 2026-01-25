У ДТП в Сокільниках загинув народний депутат від "Слуги народу" Орест Саламаха. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За попередньою інформацією, Саламаха був водієм квадроцикла, який виїхав на зустрічну смугу. Після аварії його намагалися реанімувати та доправити до лікарні, однак врятувати життя не вдалося.