Подробиці та причини інциденту в коментарі для 24 Каналу розповіла речниця з комунікацій Нацполіції у Закарпатті Ганна Дан.

Що відомо про ДТП на Закарпатті?

Аварія сталася між Перечином та Зарічово близько 8:30 ранку. Мікроавтобус Mercedes Sprinter раптово з'їхав з дороги й перевернувся на бік.

За словами речниці поліції, водій не впорався з керуванням через ожеледицю. У салоні автобуса були діти в супроводі дорослих. Наймолодшій дівчинці – 8 років.

Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф зі свого боку поінформував, що серед постраждалих – шестеро дітей віком до 14 років та одна жінка. Усіх їх оглянули медики, вони отримали необхідну допомогу.

Один хлопчик із травмами середньої важкості госпіталізований до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Інших учасників ДТП доставлено до медзакладів Ужгорода,

– уточнили лікарі.

Автобус із дітьми перекинувся по дорозі на відпочинок: дивіться фото ЗЦЕМД МК

