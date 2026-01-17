Її життя забрала трагічна ДТП. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Рівне 1" та поліцію Рівненщини.
Що відомо про ДТП, у якій загинула Христина Усик?
Про смерть Христини Усик стало відомо 17 січня.
Вона була неймовірно талановитою, світлою та щирою людиною. Її шлях обірвався занадто рано, залишивши в наших серцях глибокий біль. Для нашого колективу це непоправна втрата,
– розповіли її колеги.
Як розповіли у поліції, ДТП сталася напередодні увечері приблизно о 19:30 на трасі "Київ-Чоп" поблизу села Бабин Гощанського району.
Попередньо, 36-річний житель села Терентіїв допустив наїзд на 21-річну мешканку села Рясники. Дівчина загинула на місці.
Вона переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. А на момент аварії ця ділянка дороги не освітлювалася через відключення світла.
Водій був тверезий.
