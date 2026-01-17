Її життя забрала трагічна ДТП. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Рівне 1" та поліцію Рівненщини.

Що відомо про ДТП, у якій загинула Христина Усик?

Про смерть Христини Усик стало відомо 17 січня.

Вона була неймовірно талановитою, світлою та щирою людиною. Її шлях обірвався занадто рано, залишивши в наших серцях глибокий біль. Для нашого колективу це непоправна втрата,

– розповіли її колеги.