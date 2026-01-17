Про це пише 24 Канал із посиланням на поліцію Львівської області.
Що відомо про ДТП за участю міжнародного автобуса на Львівщині?
Правоохоронці розповіли, що подія сталася 17 січня близько восьмої години ранку на автодорозі "Київ – Чоп" в межах села Любінці Стрийського району.
Співробітники поліції встановили, що автобус Setra сполученням "Відень – Київ", яким керував 59-річний водій, виїхав за межі проїзної частини дороги, наїхав на металевий відбійник і в дерево. На момент аварії в салоні автобуса перебували 25 пасажирів.
ДТП з міжнародним автобусом на Львівщині / Фото Нацполіції
За попередніми даними, девʼять пасажирів автобуса віком від 19 до 69 років, звернулися за медичною допомогою, семеро з них доставлені до лікарні – медики уточнюють їх діагнози. Інших пасажирів правоохоронці доставили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції, де з ними працюють поліцейські психологи. Там люди можуть зігрітися, випити гарячих напоїв, перекусити та дочекатись прибуття іншого автобуса.
На місці аварії працюють правоохоронці, зокрема слідчі - встановлюють усі обставини ДТП. Вирішується питання правової кваліфікації події.
ДТП у Львівській області: що відомо?
Нещодавно на Львівщині поблизу кордону із Польщею сталася ДТП між мікроавтобусом і вантажівкою.
На місці загинула 34-річна жінка з мікроавтобуса. Ще 5 пасажирів від 18 до 61 року отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарень.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.