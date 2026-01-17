Ее жизнь унесло трагическое ДТП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ровно 1" и полицию Ровенской области.

Что известно о ДТП, в котором погибла Кристина Усик?

О смерти Кристины Усик стало известно 17 января.

Она была невероятно талантливым, светлым и искренним человеком. Ее путь оборвался слишком рано, оставив в наших сердцах глубокую боль. Для нашего коллектива это невосполнимая потеря,
– рассказали ее коллеги.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло накануне вечером примерно в 19:30 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Бабин Гощанского района.

Предварительно, 36-летний житель села Терентиив допустил наезд на 21-летнюю жительницу села Рясники. Девушка погибла на месте.

Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. А на момент аварии этот участок дороги не освещался из-за отключения света.

Водитель был трезв.

