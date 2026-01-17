Ее жизнь унесло трагическое ДТП. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Ровно 1" и полицию Ровенской области.

Что известно о ДТП, в котором погибла Кристина Усик?

О смерти Кристины Усик стало известно 17 января.

Она была невероятно талантливым, светлым и искренним человеком. Ее путь оборвался слишком рано, оставив в наших сердцах глубокую боль. Для нашего коллектива это невосполнимая потеря,

– рассказали ее коллеги.