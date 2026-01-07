Організовано об'їзд зустрічною смугою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Дивіться також Виїхав на зустрічну смугу: у ДТП на Харківщині постраждало багато людей

Що відомо про масштабну ДТП у Києві?

На вулиці Дніпроводській у Києві сталася ДТП за участі 13 автомобілів. Патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.

Причиною, ймовірно стала ожеледь на дорогах.

Масштабна ДТП у Києві: дивіться відео

У Києві тролейбус застряг у провалі дороги