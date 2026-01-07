Організовано об'їзд зустрічною смугою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Що відомо про масштабну ДТП у Києві?

На вулиці Дніпроводській у Києві сталася ДТП за участі 13 автомобілів. Патрульні організували об’їзд зустрічною смугою.

Причиною, ймовірно стала ожеледь на дорогах.

У Києві тролейбус застряг у провалі дороги

  • У центрі Києва тролейбус застряг у провалі дороги на вулиці Софіївській, що спричинило обмеження руху транспорту, аварійні служби обстежують ділянку для початку протиаварійних робіт.

  • Тролейбуси тимчасово курсують до станції метро "Лук'янівська" та Повітрянофлотського шляхопроводу.