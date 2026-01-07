Є зміни у маршрутах тролейбусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали та КМДА.
Як тролейбус застряг у провалі дороги у Києві?
Очевидці публікують відео інциденту з тролейбусом у Києві. Той застряг у проваллі дороги.
У КМДА зазначили, що на вулиці Софіївській тимчасово призупинено рух тролейбусів і автомобільного транспорту через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині. Аварійні служби обстежують ділянку і найближчим часом розпочнуть протиаварійні роботи.
Тролейбус тимчасово курсують до станції метро "Лук'янівська" та Повітрянофлотського шляхопроводу.
У Києві тролейбус провалився на дорозі: дивіться відео
У Львові знеструмили електротранспорт
У Львові знеструмили тягові підстанції та вулицях Городоцькій, Виговського, Зеленій і Стуса. Через це повністю призупинили рух тролейбусів № 23, 24, 27, 30, 31, 32.
Також на маршрути вийшло менше тролейбусів № 22 і № 33. Обмежено рух трамваїв № 1, 4, 6, 8 і 9, зокрема в районі залізничного вокзалу.
Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів продублювали автобусами. Трамваї теж продублювали або ж змінили їх маршрути.