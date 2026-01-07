Є зміни у маршрутах тролейбусів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канали та КМДА.

Як тролейбус застряг у провалі дороги у Києві?

Очевидці публікують відео інциденту з тролейбусом у Києві. Той застряг у проваллі дороги.

У КМДА зазначили, що на вулиці Софіївській тимчасово призупинено рух тролейбусів і автомобільного транспорту через пошкодження дорожнього покриття на проїжджій частині. Аварійні служби обстежують ділянку і найближчим часом розпочнуть протиаварійні роботи.

Тролейбус тимчасово курсують до станції метро "Лук'янівська" та Повітрянофлотського шляхопроводу.

У Києві тролейбус провалився на дорозі: дивіться відео

