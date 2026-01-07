Есть изменения в маршрутах троллейбусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы и КГГА.

Смотрите также Киев превратился в каток: коммунальщики ликвидируют последствия непогоды

Как троллейбус застрял в провале дороги в Киеве?

Очевидцы публикуют видео инцидента с троллейбусом в Киеве. Тот застрял в провале дороги.

В КГГА отметили, что на улице Софиевской временно приостановлено движение троллейбусов и автомобильного транспорта из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части. Аварийные службы обследуют участок и в ближайшее время начнут противоаварийные работы.

Троллейбус временно курсируют до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.

В Киеве троллейбус провалился на дороге: смотрите видео

Во Львове обесточили электротранспорт

  • Во Львове обесточили тяговые подстанции и улицах Городоцкой, Выговского, Зеленой и Стуса. Из-за этого полностью приостановили движение троллейбусов № 23, 24, 27, 30, 31, 32.

  • Также на маршруты вышло меньше троллейбусов № 22 и № 33. Ограничено движение трамваев № 1, 4, 6, 8 и 9, в частности в районе железнодорожного вокзала.

  • Для сохранения транспортного сообщения часть троллейбусных маршрутов продублировали автобусами. Трамваи тоже продублировали или же изменили их маршруты.