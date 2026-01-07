Есть изменения в маршрутах троллейбусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-каналы и КГГА.

Очевидцы публикуют видео инцидента с троллейбусом в Киеве. Тот застрял в провале дороги.

В КГГА отметили, что на улице Софиевской временно приостановлено движение троллейбусов и автомобильного транспорта из-за повреждения дорожного покрытия на проезжей части. Аварийные службы обследуют участок и в ближайшее время начнут противоаварийные работы.

Троллейбус временно курсируют до станции метро "Лукьяновская" и Воздухофлотского путепровода.

