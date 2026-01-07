У місті збільшать кількість автобусів. Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Львівської міської ради.
Як буде курсувати транспорт?
Тягові підстанції, які живлять електротранспорт на вулицях Городоцькій, Виговського, Зеленій і Стуса – знеструмлені. Через це повністю призупинили рух тролейбусів № 23, 24, 27, 30, 31, 32.
Також на маршрути вийшло менше тролейбусів № 22 і № 33. Обмежено рух трамваїв № 1, 4, 6, 8 і 9, зокрема в районі залізничного вокзалу.
Для збереження транспортного сполучення частину тролейбусних маршрутів продублювали автобусами:
- Тролейбус № 27 – автобуси № 52 і 84,
- Тролейбус № 23 – автобуси № 21 та 11,
- Тролейбус № 24 – автобуси № 46 і 37,
- Тролейбус № 30 – автобус № 30,
- Тролейбус № 32 – автобуси № 20 та 32.
Трамваї № 1, 6 і 9 курсують за частково зміненими схемами. Замість трамваїв № 4 та № 8 тимчасово організували автобусний маршрут № 8Т "Площа Галицька – проспект Червоної Калини".
У міській раді попереджають, що з 9:30 можливі відключення інших підстанцій, що може вплинути на роботу ще частини маршрутів. Про зміни обіцяють повідомляти додатково.
Пасажирам радять за можливості користуватися автобусними маршрутами та безплатною пересадкою, яка діє у Львові.
Що відомо про ситуацію у Львові?
З ночі 7 січня у Львові частина лікарень та весь комунальний електротранспорт залишились без світла. Місто змушене працювати за новим графіком через рішення Уряду про зміну підходу до визначення критичності підприємств.
Мер міста Садовий звернувся до членів Кабміну для розв'язання проблеми. Водночас місто екстрено планує альтернативне підсилення роботи електротранспорту на маршрутах.