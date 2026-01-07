Про це повідомляє 24 Канал з посиланням КМДА та місцеві телеграм-канали.

Які наслідки ожеледиці в Києві?

У столиці на дорогах 7 січня утворився суцільний шар льоду. Слизькими стали проїжджі частини, тротуари, сходи та інші пішохідні зони. Пересування містом є досить небезпечним як для водіїв, так і для пішоходів, повідомили місцеві.

Також зазначається, що в області люди стоять у заторах дорогою до міста, а вулиці подекуди нібито не розчищають.

Містян закликають бути обережними та обирати взуття з нековзкою підошвою.

Як повідомили в КМДА, на дорогах столиці працюють 289 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Вони прибирають вулиці та обробляють покриття протиожеледними засобами. Також залучені 487 працівників із ручного прибирання.

Прибудинкові території очищають та обробляють понад 2 800 комунальників та близько 50 одиниць техніки. У парках і скверах працюють 30 одиниць техніки та 719 працівників КО "Київзеленбуд".

Схожа ситуація, за даними місцевих – у Хмельницькому. Там затори та ДТП утворилися у центрі міста.

Яку погоду прогнозують у Києві?

За даними Укргідрометцентру, у Києві та на Київщині 7 січня очікується туман, на дорогах ожеледиця, вночі невеликий, а вдень помірний мокрий сніг. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Вітер північно-східного напрямку сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі та вдень опуститься до -2 градусів. Видимість через туман становитиме 300 – 500 метрів.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– попередили синоптики.

До чого закликають водіїв та пішоходів?

У КМДА водіям та пішоходам радять бути обачними, а також дотримуватись правил дорожнього руху для уникнення травматизму.

Водіїв закликають:

дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та відмовитись від ризикованих маневрувань;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;

не забувати увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами;

у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту, та не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.

Пішоходам радять: