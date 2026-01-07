Про це повідомляє 24 Канал з посиланням КМДА та місцеві телеграм-канали.
Дивіться також Снігопади та хуртовини накриють Україну: де замете найбільше та коли вдарить мороз
Які наслідки ожеледиці в Києві?
У столиці на дорогах 7 січня утворився суцільний шар льоду. Слизькими стали проїжджі частини, тротуари, сходи та інші пішохідні зони. Пересування містом є досить небезпечним як для водіїв, так і для пішоходів, повідомили місцеві.
Також зазначається, що в області люди стоять у заторах дорогою до міста, а вулиці подекуди нібито не розчищають.
Ожеледиця на дорогах Київщини: дивіться відео
Містян закликають бути обережними та обирати взуття з нековзкою підошвою.
Лід вкрив тротуари в Києві: дивіться відео
Як повідомили в КМДА, на дорогах столиці працюють 289 одиниць спецтехніки "Київавтодору". Вони прибирають вулиці та обробляють покриття протиожеледними засобами. Також залучені 487 працівників із ручного прибирання.
Прибудинкові території очищають та обробляють понад 2 800 комунальників та близько 50 одиниць техніки. У парках і скверах працюють 30 одиниць техніки та 719 працівників КО "Київзеленбуд".
Схожа ситуація, за даними місцевих – у Хмельницькому. Там затори та ДТП утворилися у центрі міста.
Негода дісталась Хмельницького: дивіться відео
Яку погоду прогнозують у Києві?
За даними Укргідрометцентру, у Києві та на Київщині 7 січня очікується туман, на дорогах ожеледиця, вночі невеликий, а вдень помірний мокрий сніг. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.
Вітер північно-східного напрямку сягатиме 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі та вдень опуститься до -2 градусів. Видимість через туман становитиме 300 – 500 метрів.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,
– попередили синоптики.
До чого закликають водіїв та пішоходів?
У КМДА водіям та пішоходам радять бути обачними, а також дотримуватись правил дорожнього руху для уникнення травматизму.
Водіїв закликають:
- дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та відмовитись від ризикованих маневрувань;
- при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижувати швидкість до мінімуму;
- не забувати увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- під час погіршення погодних умов з інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовувати автотранспорт із літніми шинами;
- у снігопади краще віддати перевагу громадському транспорту, та не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та на узбіччях, аби не заважати роботі спецтехніки.
Пішоходам радять:
- ходити не поспішаючи, ноги злегка розслабити та трохи зігнути у колінах, ступати на всю підошву;
- не тримати руки в кишенях, а розмахувати руками в такт ходьби;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробувати швидко присісти;
- бути уважними й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховувати, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4 – 5 разів.