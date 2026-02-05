Де рухаються ворожі дрони, які області вже стали "червоними" та чи лунали десь вибухи – розповідає 24 Канал. Інформацію ми збирали з телеграм-каналу Повітряних сил ЗСУ.

До теми Загроза діставалась Львівщини: Росія тероризувала Україну "Шахедами"

Де зараз є повітряна тривога?

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

21:31, 5 лютого

БпЛА на Харківщині, вектор Берестин.

21:23, 5 лютого

На Чернігівщині розвідувальний БпЛА противника, який може бути навідником ворожих засобів ураження! Залучено засоби для його збиття. (Новгород-Сіверський р-н).

21:14, 5 лютого

Місто Запоріжжя: БпЛА з півночі на місто.

21:04, 5 лютого

БпЛА на Сумщині, повз Хотінь курсом на схід.

20:47, 5 лютого

БпЛА на Миколаївщині, напрямок Нова Одеса/Вознесенськ.

20:23, 5 лютого

БпЛА на Дніпро, Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Кременчук.