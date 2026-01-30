Підозрювану Анну Токмакову – суддю Валківського районного суду – наразі не взяли під арешт. Про це повідомляє Суспільне Харків.

Дивіться також Мер Вознесенська спричинив смертельну ДТП на Кіровоградщині: його затримали

У якому стані перебуває дівчинка?

Ольга прийшла до тями після майже місяця у комі – це сталося вночі 19 січня. Нині вона перебуває в реабілітаційному центрі у Харкові, де продовжує відновлення після тяжких травм.

"На даний час ми не дуже добре говоримо, не сидимо. У нас не працює права сторона. Нас чекає довга й тяжка реабілітація. Заново ходити, тримати ручку, вчитися правильно говорити – все це нас чекає попереду. Розходження в очах, зір у неї поганий – у неї все двоїться", – говорить мати дівчинки Ганна Максюта.

Матір Олі каже, що найбільше чекає, щоб донька повноцінно заговорила, почала рухатися, знову сиділа.

Вона не сидить, вона постійно лежить. Я сподіваюся, що нам допоможуть тут, в реабілітаційному центрі. Я дуже рада, що ми з лікарні невідкладної допомоги потрапили в дитячу інфекційну лікарню, в реанімацію. Я безмежно вдячна всьому реанімаційному персоналу, завідувачці реанімації Наталії В’ячеславівні. Вони просто зробили диво. Вони витягли мою дитину. Вони зробили дуже багато,

– говорить мама постраждалої дитини.

Чи допомагає родині суддя?

За словами матері Ольги, першу допомогу у вигляді 40 тисяч гривень після трагедії надала підозрювана суддя Алла Токмакова.

ЇЇ адвокати повідомили, що готові допомагати з лікуванням та реабілітацією, якщо сім’ї це знадобиться.

Однак офіційні рішення щодо компенсацій та покриття збитків має ухвалити суд, і мати дівчинки наполягає, що не відступить від своїх вимог.

"На сьогодні я чекаю тільки суду – і суд буде все вирішувати. Всі витрати, реабілітацію, всі збитки. Це все буде через суд. Від свого я не відступлюся. Вибачте, але у мене дитина дуже багато на даний час втрачає. Вона не займається, не спілкується зі своїми друзями. У нас вже третя лікарня", – сказала матір Ольги.

Що відомо про аварію?