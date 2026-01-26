Об этом пишут в Департаменте здравоохранения Тернопольской ОГА. Девочка восстанавливается после тяжелых ранений.

Как Ева Унольт из Тернополя лечится после российской атаки?

16-летняя девочка в больницу попала с тяжелыми травмами. Ее дом Россия разрушила во время атаки 19 ноября. С тех пор врачи сделали большую работу, чтобы девочка выздоровела и полноценно жила.

С тех пор Ева перенесла более 10 сложных операций. Медики проводили вмешательства так, чтобы сохранить жизнь ребенка и его конечности. Теперь Еву ждет еще одно важное лечение – врачи проведут реконструкцию ее руки. Как отметил врач ортопед-травматолог Сергей Гариян, благодаря этому, вероятно, удастся восстановить функционирование руки.

Во время пребывания в больнице Еву поддерживали все, кто хотел, чтобы она жила. Кроме того, ее посетил с подарками голкипер футбольного клуба "Шахтер" и сборной Украины Андрей Пятов.

Его визит стал важным моральным толчком и еще одним доказательством: в самые тяжелые моменты украинцы рядом. Спасибо врачам за профессионализм и выдержку, а всем, кто поддерживает Еву - за человечность и неравнодушие. Впереди еще путь восстановления, однако мы верим что Ева все сможет,

– говорится в сообщении.

К слову, сестренка Евы Адриана после ракетного удара по Тернополю тоже попала в больницу, но врачи не успели ей помочь. Мама девочек Елена Унольт погибла на месте. Бабушка девочек – заслуженная артистка Украины Людмила Червинская – была ранена.

