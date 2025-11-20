Россияне безжалостно атаковали жилой дом, где спали мирные люди и в частности дети. Полицейские пришли на помощь и совместно с ГСЧС спасли десятки жизней. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Какими были первые минуты после удара россиян по Тернополю?
Враг сознательно атаковал ракетами и беспилотниками гражданские дома. Взрывной волной повреждены окна соседних зданий и автомобили. На месте работали патрульные, они непосредственно работали с пострадавшими: эвакуировали жителей, обеспечивали публичный порядок и беспрепятственное движение спецслужб и охраняли территорию.
Правоохранители первыми заходили в разрушенные квартиры и помогали жителям выйти на улицу. Они следили, чтобы никто не остался в разрушенном доме. Параллельно людей искали под завалами, пока спасатели убирали последствия циничной вражеской атаки.
Все экстренные службы продолжают работать на месте спасательно-аварийных работ.
Полиция показала первые минуты после атаки на Тернополь: смотрите видео
Что известно о российском обстреле дома в Тернополе?
19 ноября около 06:41 в городе были слышны взрывы. Позже громкие звуки раздавались снова несколько раз. Выяснилось, враг ударил дронами и ракетой Х-101 по жилому дому. В результате атаки были разрушены 3 – 9 этажа. Также были зафиксированы попадания в промышленные склады, где начался пожар.
Около 17:00 городской голова Тернополя Сергей Надал подтвердил спасение одного из пострадавших. Он находился под завалами более 10 часов. К счастью, его достали живым.
Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что поступили сообщения о 22 пропавших без вести в разрушенном доме. Среди них – трое детей.
Вражеская атака унесла жизни 26 человек, среди них – три ребенка. Еще 93 человека ранены, в частности, 18 детей. Спасти удалось 46 человек.