Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Сергея Надала. Он показал кадры спасения мужчины.
Смотрите также Значительные разрушения домов и есть жертвы: все о массированной вражеской атаке на Тернополь
Что известно о людях под завалами?
Российские ракеты попали в жилые девятиэтажки, вызвав значительные разрушения и пожары. Под завалами до сих пор остаются люди.
Около 17:00 городской голова Тернополя подтвердил спасение одного из пострадавших.
Мужчину достали из-под завалов: смотрите видео
К слову, ранее министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал о 20-летнем парне, которого зажало в бетонном "саркофаге". С пострадавшим поддерживали связь, пытаясь деблокировать.
На его спасение у руин ждала мама.
Мама ждет спасения сына: смотрите видео
Что известно об ударе по Тернополю?
- По меньшей мере 25 человек в Тернополе погибли, еще 73 – пострадали. Среди жертв есть 3 ребенка, среди пострадавших – 16.
- По данным Воздушных сил ВСУ, в многоквартирные жилые дома попали крылатые ракеты Х-101. Обломки одной из них идентифицированы, оружие было изготовлено в четвертом квартале 2025 года.