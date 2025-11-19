Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на мера Сергія Надала. Він показав кадри порятунку чоловіка.

Дивіться також Значні руйнування будинків та є жертви: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль

Що відомо про людей під завалами?

Російські ракети поцілили в житлові дев'ятиповерхівки, спричинивши значні руйнування та пожежі. Під завалами досі залишаються люди.

Близько 17:00 міський голова Тернополя підтвердив порятунок одного з постраждалих.

Чоловіка дістали з-під завалів: дивіться відео

До слова, раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів про 20-річного хлопця, якого затиснуло в бетонному "саркофазі". З постраждалим тримали зв'язок, намагаючись деблокувати.

На його порятунок біля руїн чекала мама.

Мама чекає на порятунок сина: дивіться відео

Що відомо про удар по Тернополю?