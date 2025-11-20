Росіяни безжалісно атакували житловий будинок, де спали мирні люди і зокрема діти. Поліціянти прийшли на допомогу й спільно з ДСНС врятували десятки життів. Про це пише 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Дивіться також 26 загиблих, влучання в житлові багатоповерхівки: усе про масовану ворожу атаку на Тернопіль
Якими були перші хвилини після удару росіян по Тернополю?
Ворог свідомо атакував ракетами і безпілотниками цивільні будинки. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель та автомобілі. На місці працювали патрульні, вони безпосередньо працювали з постраждалими: евакуйовували мешканців, забезпечували публічний порядок та безперешкодний рух спецслужб та охороняли територію.
Правоохоронці першими заходили до зруйнованих квартир і допомагали мешканцям вийти на вулицю. Вони слідкували, аби ніхто не залишився в зруйнованому будинку. Паралельно людей шукали під завалами, доки рятувальники прибирали наслідки цинічної ворожої атаки.
Усі екстрені служби продовжують працювати на місці рятувально-аварійних робіт.
Поліція показала перші хвилини після атаки на Тернопіль: дивіться відео
Що відомо про російський обстріл будинку в Тернополі?
19 листопада близько 06:41 в місті було чутно вибухи. Пізніше гучні звуки лунали знову кілька разів. З'ясувалося, ворог вдарив дронами та ракетою Х-101 по житловому будинку. Унаслідок атаки були зруйновані 3 – 9 поверхи. Також були зафіксовані влучання в промислові склади, де почалася пожежа.
Близько 17:00 міський голова Тернополя Сергій Надал підтвердив порятунок одного з постраждалих. Він перебував під завалами понад 10 годин. На щастя, його дістали живим.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що надійшли повідомлення про 22 зниклих безвісти у зруйнованому будинку. Серед них – троє дітей.
Ворожа атака забрала життя 26 людей, серед них – три дитини. Ще 93 людини поранені, зокрема, 18 дітей. Врятувати вдалося 46 осіб.