Росіяни безжалісно атакували житловий будинок, де спали мирні люди і зокрема діти. Поліціянти прийшли на допомогу й спільно з ДСНС врятували десятки життів. Про це пише 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Якими були перші хвилини після удару росіян по Тернополю?

Ворог свідомо атакував ракетами і безпілотниками цивільні будинки. Вибуховою хвилею пошкоджені вікна сусідніх будівель та автомобілі. На місці працювали патрульні, вони безпосередньо працювали з постраждалими: евакуйовували мешканців, забезпечували публічний порядок та безперешкодний рух спецслужб та охороняли територію.

Правоохоронці першими заходили до зруйнованих квартир і допомагали мешканцям вийти на вулицю. Вони слідкували, аби ніхто не залишився в зруйнованому будинку. Паралельно людей шукали під завалами, доки рятувальники прибирали наслідки цинічної ворожої атаки.

Усі екстрені служби продовжують працювати на місці рятувально-аварійних робіт.

Поліція показала перші хвилини після атаки на Тернопіль: дивіться відео

Що відомо про російський обстріл будинку в Тернополі?