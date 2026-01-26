Про це пишуть у Департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА. Дівчинка відновлюється після важких поранень.

До теми Місце скорботи та тиші: який вигляд має 9-поверхівка у Тернополі через тиждень після атаки

Як Єва Унольт з Тернополя лікується після російської атаки?

16-річна дівчинка до лікарні потрапила з важкими травмами. Її будинок Росія зруйнувала під час атаки 19 листопада. З того часу лікарі зробили велику роботу, щоб дівчинка одужала й повноцінно жила.

З того часу Єва перенесла понад 10 складних операцій. Медики проводили втручання так, щоб зберегти життя дитини та її кінцівки. Тепер на Єву чекає ще одне важливе лікування – лікарі проведуть реконструкцію її руки. Як зазначив лікар ортопед-травматолог Сергій Гаріян, завдяки цьому, ймовірно, вдасться відновити функціонування руки.

Під час перебування в лікарні Єву підтримували всі, хто хотів, щоб вона жила. Крім того, до неї завітав з подарунками голкіпер футбольного клубу "Шахтар" та збірної України Андрій П’ятов.

Його візит став важливим моральним поштовхом і ще одним доказом: у найважчі моменти українці поруч. Дякуємо лікарям за професіоналізм і витримку, а всім, хто підтримує Єву — за людяність і небайдужість. Попереду ще шлях відновлення, проте ми віримо що Єва все зможе,

– йдеться в повідомленні.

До слова, сестричка Єви Адріана після ракетного удару по Тернополю теж потрапила до лікарні, але лікарі не встигли їй допомогти. Мама дівчат Олена Унольт загинула на місці. Бабуся дівчаток – заслужена артистка України Людмила Червінська – була поранена.

Що відомо про ракетний удар по Тернополю 27 листопада?