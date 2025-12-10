Про це пише 24 Канал з посиланням на "Тернополяни".

Що відомо про жертв атаки?

Росія вдарила по багатоповерхівці на вулиці Стуса у Тернополі 19 листопада. Там виявили ще двох загиблих. Як повідомила депутатка Тернопільської районної ради Світлана Гуменна, жертвами стали 4-річна Софія Попик та її 35-річна мама Тетяна Попик. Раніше вони вважались безвісти зниклими.

Дівчинку одразу впізнав її батько. Водночас візуально ідентифікувати тіло жінки 35 років було неможливо. Лише ДНК-експертиза від 8 грудня підтвердила, що загибла є мамою Софії.

Нагадаємо, що загиблій дитині лише у серпні виповнилось 4 роки. Її мама Тетяна була головним спеціалістом фінансово-господарського відділу Департаменту капітального будівництва Тернопільської ОВА.

Внаслідок атаки також загинула бабуся Софії – 54-річна Галина Мацьків

Як пише видання, станом на 9 грудня у списку зниклих безвісти залишались ще троє дорослих. Загальна кількість загиблих внаслідок того російського удару сягнула 38 людей.

