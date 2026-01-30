Без вагомої вигоди для себе Кремль ніколи б не погодився зупинити обстріли України. Детально про мотивацію росіян щодо енергетичного перемир'я 24 Каналу розповіли експерти, пояснивши, для чого Путін пішов на такий крок і які небезпеки він приховує для України.

Чому Путін міг погодитися на зупинку атак по Україні?

Історик, політик та дипломат Роман Безсмертний зауважив, що якщо Володимир Путін і справді погодився на тимчасову зупинку ударів по українській енергетиці, то зробив це задля власної безпеки.

На Москву йдуть серйозні похолодання до -30 градусів. Вже за тиждень антициклон може принести похолодання і до Києва. Путін, розуміючи це, міг виторгувати у Дональда Трампа тижневу паузу. Хто у кого що просив, може знати Віткофф і Кушер. Саме вони займаються такими питаннями,

– зауважив дипломат.

Водночас не варто сприймати слова Трампа за істину. Путін цілком може змінити свої плани та в будь-який момент завдати удару по Україні, щойно йому ця ідея здасться вигідною.

Натомість головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус вважає, що ідея енергетичного перемир'я для Путіна могла бути вимушеним кроком. Усе через те, що за останній місяць США активно почали боротися з тіньовим флотом, зокрема російським. Штати перейшли від погроз до реальних дій, фактично захоплюючи незаконні судна.

Росія почала розуміти, що США наполегливо продовжують цю роботу – дійшло до 7 захоплених танкерів. Думаю, що Росія попросила США не чіпати окремі танкери, які їй допомагають перевозити нафту. В обмін Вашингтон міг покласти на Москву зобов'язання про зупинку ударів по Україні, – припустив Ус.

У такий спосіб Дональд Трамп отримає чергову "перемогу" на міжнародній арені, а Росія отримує гроші з незаконного експорту нафти.

Які небезпеки приховує енергетичне перемир'я?

З'явилось припущення, що Росія може використати енергетичне перемир'я задля накопичення засобів, аби згодом завдати потужнішого удару по Україні. Водночас авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський не погоджується з такою думкою.

За його словами, у країни-агресорки немає значного дефіциту ракет, попри те, що з початку січня по Україні прилітали ракети, які виробили вже безпосередньо у 2026 році. На думку експерта, у росіян і далі залишається запас озброєння для того, аби масовано бити по українських містах.

Якби Росія планувала зменшувати натиск щодо ударів, вона б не шукала альтернативних рішень з заміни крилатих ракет на іранські дрони Karrar – російські "Герань-5". Заяви Трампа і Росії – це просто білий шум, нам і далі потрібно готуватися якісно захищати свою енергетику та протидіяти новим загрозам,

– наголосив Храпчинський.

Дональд Трамп, своєю чергою, знову намагається відбілити Володимира Путіна. Мовляв, він добросердечно погодився не атакувати Україну протягом тижня. Ймовірно, у такий спосіб, президент США використовує Росію як інструмент протидії Китаю.

"Треба розуміти, що у будь-якому випадку ворог продовжить накопичувати засоби й може обстріляти не енергетичні об'єкти, а, наприклад, критично важливі оборонні підприємства", – додав авіаексперт.

До того ж росіяни, як і завжди, можуть завдати ударів і по житлових будинках. Тоді як військове керівництво Росії запевнятиме, що атаку здійснили саме по військових об'єктах.

Як далі може діяти Росія?

Політолог Олег Саакян зауважив, що пікові обстріли Росії вже минули: все, що могли – вони вже зруйнували. Далі росіяни постануть перед вибором: чи знову накопичувати засоби для нових атак, хоч сильні морози вже минуть, чи намагатися дипломатично "перемогти", продавши Трампу ідею енергетичного перемир'я.

"Україна ж постає перед питанням, чи є в нас шанси наростити можливості для далекобійних ударів по Росії. Якщо так – йти на це перемир'я невигідно. Якщо ж ні – тоді ця ідея має для нас сенс. Водночас Росія може вихвалятись, що односторонньо оголосила енергетичне перемир'я, а щойно вдарять морози – заявлять, що Україна його порушила, і вдарять усім, чим зможуть", – наголосив Саакян.

Зверніть увагу! Вдень 30 січня прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія справді погодилась на пропозицію Трампа щодо зупинки ударів по Україні. Водночас у їхньому розумінні енергетичне перемир'я триватиме до 1 лютого – часу, коли в Україні посиляться морози.

У будь-якому випадку Росія зробить усе, аби звинуватити Україну у нібито зриві домовленостей, аби використати це як привід з новою силою завдати удару по енергетиці.

Політолог також зауважив, що після великого обстрілу Росія знову може заговорити про "перемир'я", аби не отримати удару у відповідь.

Що відомо про деталі енергетичного перемир'я?