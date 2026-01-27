Як кияни переживають зиму?

Один із багатоквартирних будинків у Києві відвідали журналісти Sky News. Вони дізналися, як жителі справляються з умовами, які влада оголосила надзвичайним станом в енергетичному секторі.

Життя в Україні й без того було досить важким – через загрозу ракет і дронів, які вражали навіть житлові райони. Але 9 січня після удару по сусідній будівлі в цьому 17-поверховому будинку вимкнули опалення.

Окрім того, жителі зосталися й без електропостачання, хоча зараз його починають відновлювати. Це також вплинуло на водопостачання, у деяких із 380 квартир досі не працюють змішувачі.

70-річна Тетяна навчилася контролювати дихання, щоб зменшити навантаження на серце, повільно підіймаючись на дев'ятий поверх будинку. Через відсутність світла ліфти переважно не працюють.

Оскільки останні два тижні жінка провела й без опалення, вона вмикала газову духовку на своїй кухні, аби трохи зігрітися.

Це небезпечно, але що можна зробити? Замерзнути на смерть?

– питає Тетяна.

Згодом на сходах журналісти зустріли вагітну 29-річну Дарину з дворічним сином Мішею. З ліхтариком на телефоні вони підіймалися на шістнадцятий поверх до своєї квартири. Після ракетного удару температура всередині становила всього 3 градуси тепла.

Ти заходиш, і з твого рота постійно виходить пара. З маленькою дитиною це просто неможливо,

– розповідає жінка.

З дитиною вона тимчасово переїхала до родичів, однак кожні кілька днів повертається, аби перевірити своє помешкання та квартиру сусідів. Минулого дня Дарина пробула тут лише 2 – 3 години, але замерзла до болю в горлі.

Як жителі допомагають одне одному?

Наймолодші та найстарші мешканці постраждали найбільше. У телефонах люди обмінюються повідомленнями, щоб дізнатися, хто потребує допомоги, а хто може її надати.

Спроможні приносять їжу, воду та ліки для менш мобільних жителів, особливо тих, хто мешкає на верхніх поверхах і не може спуститися по обмерзлих сходах.

Серед добровольців – 23-річна Єва, яка залишається у своїй квартирі разом із хлопцем і собакою. Дівчина показала журналістам на 7-му поверсі місце, де прорвало трубу, а вода замерзла, утворивши на підлозі небезпечну крижану поверхню.

Ми намагаємося бути сильними, намагаємося посміхатися. Найкращі ліки для нас – це жарти... Ми завжди жартуємо один з одним. Це підіймає нам настрій, додає сил і допомагає рухатися далі,

– каже вона.

За словами Єви, удома через холод вона натягує поверх ще дві пари шкарпеток. Тут діє "обов'язкове правило" – штани заправляють у шкарпетки, а також носять теплі светри.

34-річний Всеволод тимчасово виїхав із будинку разом із дружиною та маленькою дитиною. Однак чоловік повертається, щоб допомогти з ремонтом. З іншими сусідами він використовував паяльні лампи для розморожування труб.

Аварійна бригада намагалася це зробити. Вони прогріли труби на другому поверсі, перейшли на третій, і поки вони там прогрівали, усе нижче знову замерзло,

– пояснив Всеволод.

Тож люди намагаються згуртувати зусилля та працювати одночасно, однак опалення все ще немає. За словами мешканців, дні для них просто зливаються один з одним: "Більше немає понеділка, вівторка чи середи. Це просто один безперервний день виживання".

Що відомо про ситуацію в Києві?