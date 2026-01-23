Як потепління може вплинути на ситуацію зі знеструмленнями?

Фактор зміни температури не є головним для покращення ситуації з відключеннями, адже ключова проблема полягає у залежності столиці від зовнішнього електропостачання, що зазнає ворожих атак. Про це в коментарі 24 Каналу розповів експерт з енергетики Володимир Омельченко.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм Центру Разумкова Зміна температури впливає певним чином впливає на споживання: воно зменшується, коли підвищується температура. Підвищення температури на кожних 5 градусів може зменшувати споживання на один гігават. Це позитивно. Але сказати, що щось радикально зміниться, поки що я не можу, тому що під постійним вогневим контролем Росії знаходяться наші ключові підстанції з видачі потужності атомних блоків.

Як розповів експерт, нині АЕС генерують 60% електроенергії в Україні. Столиця ж самостійно забезпечувала тільки частину своїх потреб, тож унаслідок обстрілів ця можливість додатково зменшилася.

У нас не так і багато в Києві було енергогенерації. Київ сам себе забезпечував генерацією лише на 25%. Зараз десь на 10, можливо. Але все одно левова частка – це була залежність від зовнішнього постачання,

– говорить Володимир Омельченко.

Зауважте! За прогнозом Українського гідрометцентру, до Києва йде потепління. Синоптики очікують, що 27 січня у столиці температура зросте до 0 – +2°C.

Як пише "Телеграф" з посиланням на слова директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка, потепління в Україні дещо полегшить ситуацію з відключеннями світла, проте не призведе до миттєвого покращення. За приблизною оцінкою експерта, воно може додати півтори-дві години зі світлом на добу.

Яка ситуація в Києві з відключеннями світла й опаленням?