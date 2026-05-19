Кияни показали апокаліптичні кадри зі столиці, передає 24 Канал.

Що відомо про негоду у Києві?

Гроза накрила Київ підвечір.

Кияни ділилися фото та відео. Небо жахало своїм апокаліптичним виглядом.

Зверніть увагу! Фахівці рекомендують під час грози уникати перебування поблизу рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев і не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Небо перед негодою / Фото Данила Жорова, 24 Канал

Небо над Києвом / Фото Тетяни Бабич, 24 Канал

Над містом нависли важкі хмари, а небо прорізали блискавки. Мешканці столиці встигли зафіксувати неймовірне видовище.

Синоптики Укргідрометцентру раніше прогнозували у Києві та області грози до кінця доби 19 травня, а в окремих районах – град і шквали 15 – 20 метрів за секунду. Оголошено I рівень небезпечності, жовтий.

Довідково. I рівень небезпеки означає потенційну небезпеку для населення, транспорту та інфраструктури. Населенню треба бути обережними під час перебування на вулиці, уникати дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач.

Грози очікуються у столичному регіоні й у середу, 20 травня.

На небі цього дня буде хмарно з проясненнями. Температура повітря по області вночі +12 – +17, вдень +22 – +27, а у Києві вночі близько +15, вдень +23 – +25.

Увага! У Київській міській державній адміністрації інформують, що при підтопленні проїжджої частини чи тротуарів звертатися до диспетчерської КК "Київавтодор" за телефоном 0442847419; при падінні дерева чи гілок – до аварійно-диспетчерської служби КО "Київзеленбуд" 0442724018 та рятувальників 101 або 0444303713 (телефон КАРС); при травмуванні людей – 103; при несправності світлофорів чи дорожніх знаків – 0503873542 (телефон ЦОДР).

Апокаліптичне небо у Києві / Фото "Главком"

Якою буде погода 20 травня?

У середу по Україні буде хмарно з проясненнями.

Очікуються помірні дощі. Окрім того, вдень, крім більшості західних областей, – грози. А у південній частині, більшості центральних та Житомирській областях місцями можуть пройти значні дощі.

Прогноз погоди на 20 травня / Мапа Укргідрометцентру

Також вдень у південній частині, центральних (крім Полтавської) та Житомирській областях подекуди можливий град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

Вночі буде +12 – +17, вдень – +22 – +27, лише у західних областях вночі +8 – +13, а вдень +18 – +23.

Небезпечні метеоявища в Україні 20 травня / Карта Укргідрометцентру

Зверніть увагу! Зараз в Україні мінливий період, часто різні регіони накриває негода. Зокрема, 17 травня потужна злива накрила Дніпро, фіксували масштабні підтоплення. А 16 травня заливало західні області, там також випав град, який місцями збирали жменями. Також того ж дня на Закарпатті блискавка влучила у будинок, виникла пожежа.

Якою буде погода найближчим часом?

Попри період опадів, в Україні невдовзі очікується поступове підвищення температури. Як зазначив начальник Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталій Постригань у коментарі "Телеграфу", метеорологічне літо у нашій країні настає після стійкого переходу температур через межу +15. Спершу це відбувається наприкінці першої декади травня в Закарпатській, Одеській, Херсонській і Миколаївській областях, а у крайніх західних областях – 25 – 30 травня.

За словами заступника начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна, нестійка погода з періодами короткочасних дощів в більшості областей збережеться ще до 25 травня.

Метеорологиня Віра Балабух прогнозує, що влітку в Україні погода буде комфортною, хоча подекуди й доволі спекотною.

Тим часом в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Наталія Птуха наголошувала, що погодні процеси в Україні можуть відрізнятися від глобальних континентальних.