Відео затоплених вулиць опублікували у місцевих телеграм-каналах.

Як вулиці Дніпра перетворилися на річки?

У Дніпрі після потужної зливи частина вулиць опинилася під водою. Містяни почали масово публікувати відео наслідків негоди, на яких видно затоплені дороги, величезні калюжі та потоки води, що буквально перетворили вулиці на річки.

Найбільше підтоплення зафіксували на проспекті Дмитра Яворницького, житловому масиві "Парус" та в районі Залізничної. На оприлюднених кадрах видно, як вода затоплює проїжджу частину, а автомобілі змушені рухатися через справжнє море.

Місцеві телеграм-канали іронічно коментують ситуацію, зазначаючи, що навіть нові ремонтні роботи та встановлені стовпчики не змогли врятувати місто від підтоплень. Деякі жителі також критикують стан зливової каналізації та систему водовідведення у Дніпрі.

Через сильний дощ рух транспорту у кількох районах міста був ускладнений. Подекуди вода накопичувалася настільки швидко, що пішоходам доводилося обходити підтоплені ділянки.

Тим часом синоптики попереджають, що негода на Дніпропетровщині може продовжитися і 18 травня. За прогнозом, у Дніпрі та області місцями очікуються короткочасні дощі з грозами. Окрім цього, вночі та вранці можливі тумани. Вітер прогнозують північно-західний зі швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

У яких областях також очікують зливу?

18 травня в Україні збережеться нестійка погода з грозами, короткочасними дощами та шквалистим вітром у низці регіонів. Синоптики попереджають про І рівень небезпечності (жовтий) у кількох областях.

Грозова активність очікується у Херсонській області, де вдень прогнозують грози, а вночі та вранці – густий туман із погіршенням видимості. У Миколаївській області також можливі короткочасні дощі та грози на фоні поривчастого північно-західного вітру.

У Кіровоградській області синоптики прогнозують опади та грози місцями, а також слабкий туман у нічні години. У Дніпропетровській області та Дніпрі очікуються короткочасні дощі з грозами, особливо в денний період.

На Черкащині прогнозують найбільш інтенсивну негоду – грози, місцями град і шквали вітру до 17 – 22 метрів за секунду, через що оголошено жовтий рівень небезпечності. У Львівській області грози очікуються вранці та вдень, також із попередженням про небезпечні метеоявища.

У Сумській області вночі прогнозується гроза, що також спричинило оголошення І рівня небезпечності. На Закарпатті місцями можливі короткочасні дощі та грози, особливо в гірських районах. У Волинській області вдень також очікуються грози після спокійної ночі без істотних опадів. На Одещині вздовж узбережжя прогнозують грози з поривами вітру до 18 метрів за секунду.