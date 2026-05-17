Видео затопленных улиц опубликовали в местных телеграмм-каналах.

Смотрите также Когда и куда атмосферный фронт принесет грозовые дожди: синоптик спрогнозировал ситуацию в Украине

Как улицы Днепра превратились в реки?

В Днепре после мощного ливня часть улиц оказалась под водой. Горожане начали массово публиковать видео последствий непогоды, на которых видно затопленные дороги, огромные лужи и потоки воды, что буквально превратили улицы в реки.

Подтопленные улицы Днепра: смотрите видео

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Наибольшее подтопление зафиксировали на проспекте Дмитрия Яворницкого, жилом массиве "Парус" и в районе Железнодорожной. На обнародованных кадрах видно, как вода затапливает проезжую часть, а автомобили вынуждены двигаться через настоящее море.

Непогода в Днепре: смотрите видео

Местные телеграмм-каналы иронично комментируют ситуацию, отмечая, что даже новые ремонтные работы и установленные столбики не смогли спасти город от подтоплений. Некоторые жители также критикуют состояние ливневой канализации и систему водоотведения в Днепре.

Водопровод в Днепре не справился с ливнем: смотрите видео

Из-за сильного дождя движение транспорта в нескольких районах города было затруднено. Кое-где вода накапливалась настолько быстро, что пешеходам приходилось обходить подтопленные участки.

Между тем синоптики предупреждают, что непогода на Днепропетровщине может продолжиться и 18 мая. По прогнозу, в Днепре и области местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Кроме этого, ночью и утром возможны туманы. Ветер прогнозируют северо-западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

В каких областях также ожидают ливень?

18 мая в Украине сохранится неустойчивая погода с грозами, кратковременными дождями и шквалистым ветром в ряде регионов. Синоптики предупреждают о І уровне опасности (желтый) в нескольких областях.

Грозовая активность ожидается в Херсонской области, где днем прогнозируют грозы, а ночью и утром – густой туман с ухудшением видимости. В Николаевской области также возможны кратковременные дожди и грозы на фоне порывистого северо-западного ветра.

В Кировоградской области синоптики прогнозируют осадки и грозы местами, а также слабый туман в ночные часы. В Днепропетровской области и Днепре ожидаются кратковременные дожди с грозами, особенно в дневной период.

В Черкасской области прогнозируют наиболее интенсивную непогоду – грозы, местами град и шквалы ветра до 17 – 22 метров в секунду, из-за чего объявлен желтый уровень опасности. Во Львовской области грозы ожидаются утром и днем, также с предупреждением об опасных метеоявлениях.

В Сумской области ночью прогнозируется гроза, что также повлекло объявление І уровня опасности. На Закарпатье местами возможны кратковременные дожди и грозы, особенно в горных районах. В Волынской области днем также ожидаются грозы после спокойной ночи без существенных осадков. В Одесской области вдоль побережья прогнозируют грозы с порывами ветра до 18 метров в секунду.