В то же время температура воздуха будет оставаться по-весеннему теплой – местами до +24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Смотрите также Циклон бьет по урожаю: на Закарпатье прогнозируют потери фруктов и овощей

В каких областях ждать непогоды?

В воскресенье, 18 мая, в большинстве областей Украины ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. В ряде регионов синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях І уровня опасности.

Речь идет о туманах, шквалы ветра и локальный град. Херсонская область В Херсонской области и Херсоне ночью и утром прогнозируют густой туман с видимостью 200 – 500 метров. Днем ожидается гроза. Из-за ухудшения погодных условий объявлен желтый уровень опасности.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Николаевская область

На Николаевщине 18 мая будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы и северо-западный ветер скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +8...+13 градусов, днем – +19...+24 градуса.

Кировоградская область

В Кировоградской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, местами грозы и слабый туман в ночные часы. Температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.

Днепропетровская область

В Днепропетровской области и Днепре местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ночью и утром возможны туманы. Ветер будет северо-западный, 5 – 10 метров в секунду, а температура воздуха днем будет достигать +23 градусов.

Запорожская область

В Запорожской области синоптики предупреждают о тумане ночью и утром 18 мая. Видимость местами ухудшится до 100 – 500 метров.

Из-за этого объявлен желтый уровень опасности, ведь погодные условия могут осложнить движение транспорта и повысить риск ДТП.

Житомирская область

На Житомирщине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью ожидается умеренный дождь, местами значительный, а днем – кратковременные осадки и грозы.

Температура воздуха будет колебаться от +10 до +21 градуса в зависимости от района.

Черкасская область

В Черкасской области синоптики предупредили о грозах, местами град и шквалы ветра скоростью 17 – 22 метра в секунду. Непогода продлится с вечера 17 мая и в течение суток 18 мая. В области объявлен желтый уровень опасности.

Львовская область

Во Львовской области 18 мая утром и днем ожидаются грозы. Синоптики также объявили І уровень опасности из-за возможного ухудшения погодных условий.

Сумская область

В Сумской области ночью прогнозируют грозу. Из-за этого также будет действовать желтый уровень опасности.

Закарпатская область

На Закарпатье ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. В горных районах температура будет ниже – от +16 до +21 градуса днем.

Волынская область

В Луцке и Волынской области ночью существенных осадков не прогнозируют, однако днем местами возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем составит +19...+24 градуса.

Полтавская область

На Полтавщине синоптики предупредили о грозах и шквалах 15 – 20 метров в секунду. Опасные погодные явления прогнозируют до первой половины ночи 18 мая. В области будет действовать желтый уровень опасности.

Ровенская область

В Ровенской области ночью ожидается небольшой дождь, а днем – умеренные осадки и местами грозы. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах +17...+22 градусов.

Одесская область

Вдоль побережья Одесской области прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Во время грозы возможны шквалы ветра скоростью 15 – 18 метров в секунду.

Температура морской воды составит +13...+14 градусов.

Чем опасна такая погода?

Грозы, шквалы и град являются серьезной угрозой для людей и инфраструктуры. Порывы ветра до 20 метров в секунду могут обрывать провода, ломать деревья и повреждать крыши домов. Сильные осадки и грозы повышают риск ДТП и затрудняют передвижение транспорта.

Возможны перебои в работе электростанций, подстанций и трансформаторов. Погодные условия создают опасность для коммунальных и строительных объектов.

Людям советуют избегать открытых пространств во время грозы и не парковать авто под деревьями или рекламными щитами. Соблюдение этих мер безопасности поможет минимизировать риски и сохранит жизнь и имущество.

Когда в Украину придет значительное потепление?

В Украине уже с 18 – 19 мая ожидается ощутимое потепление после периода прохладной и дождливой погоды. По прогнозу синоптиков, температура воздуха в большинстве областей поднимется до +21...+27 градусов днем, а ночью столбики термометров будут показывать +9...+15 градусов.

Теплее всего будет в центральных, южных и восточных регионах страны. В то же время на Западе Украины температура будет оставаться несколько ниже – от +17 до +22 градусов днем.

Синоптики отмечают, что потепление связано с изменением атмосферных процессов и ослаблением влияния холодного циклона. Уже с начала следующей недели в большинстве областей будет преобладать сухая и более солнечная погода без значительных осадков. Кратковременные дожди еще возможны на северо-востоке страны, однако их интенсивность постепенно будет уменьшаться.

Специалисты также добавляют, что более теплая погода будет способствовать активному росту сельскохозяйственных культур после периода майских заморозков.