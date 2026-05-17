Водночас температура повітря залишатиметься по-весняному теплою – подекуди до +24 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У яких областях чекати негоди?

У неділю, 18 травня, у більшості областей України очікується мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. У низці регіонів синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності.

Йдеться про тумани, шквали вітру та локальний град. Херсонська область У Херсонській області та Херсоні вночі й вранці прогнозують густий туман із видимістю 200 – 500 метрів. Удень очікується гроза. Через погіршення погодних умов оголошено жовтий рівень небезпечності.

Миколаївська область

На Миколаївщині 18 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози та північно-західний вітер швидкістю 5 – 10 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +8…+13 градусів, удень – +19…+24 градуси.

Кіровоградська область

У Кіровоградській області прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Очікується невеликий дощ, подекуди грози та слабкий туман у нічні години. Температура повітря вдень підніметься до +24 градусів.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області та Дніпрі місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Уночі та вранці можливі тумани. Вітер буде північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду, а температура повітря вдень сягатиме +23 градусів.

Запорізька область

У Запорізькій області синоптики попереджають про туман уночі та вранці 18 травня. Видимість місцями погіршиться до 100 – 500 метрів.

Через це оголошено жовтий рівень небезпечності, адже погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та підвищити ризик ДТП.

Житомирська область

На Житомирщині прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Уночі очікується помірний дощ, місцями значний, а вдень – короткочасні опади та грози.

Температура повітря коливатиметься від +10 до +21 градуса залежно від району.

Черкаська область

У Черкаській області синоптики попередили про грози, місцями град і шквали вітру швидкістю 17 – 22 метри за секунду. Негода триватиме від вечора 17 травня і впродовж доби 18 травня. В області оголошено жовтий рівень небезпечності.

Львівська область

У Львівській області 18 травня вранці та вдень очікуються грози. Синоптики також оголосили І рівень небезпечності через можливе погіршення погодних умов.

Сумська область

У Сумській області вночі прогнозують грозу. Через це також діятиме жовтий рівень небезпечності.

Закарпатська область

На Закарпатті очікується мінлива хмарність. Удень місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. У гірських районах температура буде нижчою – від +16 до +21 градуса вдень.

Волинська область

У Луцьку та Волинській області вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Температура повітря вдень становитиме +19…+24 градуси.

Полтавська область

На Полтавщині синоптики попередили про грози та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Небезпечні погодні явища прогнозують до першої половини ночі 18 травня. В області діятиме жовтий рівень небезпечності.

Рівненська область

У Рівненській області вночі очікується невеликий дощ, а вдень – помірні опади та місцями грози. Температура повітря вдень коливатиметься в межах +17…+22 градусів.

Одеська область

Вздовж узбережжя Одещини прогнозують короткочасні дощі та грози. Під час грози можливі шквали вітру швидкістю 15 – 18 метрів за секунду.

Температура морської води становитиме +13…+14 градусів.

Чим небезпечна така погода?

Грози, шквали та град є серйозною загрозою для людей і інфраструктури. Пориви вітру до 20 метрів за секунду можуть обривати дроти, ламати дерева та пошкоджувати дахи будинків. Сильні опади та грози підвищують ризик ДТП та ускладнюють пересування транспорту.

Можливі перебої в роботі електростанцій, підстанцій та трансформаторів. Погодні умови створюють небезпеку для комунальних та будівельних об’єктів.

Людям радять уникати відкритих просторів під час грози та не паркувати авто під деревами чи рекламними щитами. Дотримання цих заходів безпеки допоможе мінімізувати ризики та збереже життя і майно.

Коли в Україну прийде значне потепління?

В Україні вже з 18 – 19 травня очікується відчутне потепління після періоду прохолодної та дощової погоди. За прогнозом синоптиків, температура повітря в більшості областей підніметься до +21…+27 градусів удень, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть +9…+15 градусів.

Найтепліше буде у центральних, південних та східних регіонах країни. Водночас на Заході України температура залишатиметься дещо нижчою – від +17 до +22 градусів удень.

Синоптики зазначають, що потепління пов’язане зі зміною атмосферних процесів та послабленням впливу холодного циклону. Уже з початку наступного тижня в більшості областей переважатиме суха та більш сонячна погода без значних опадів. Короткочасні дощі ще можливі на північному сході країни, однак їхня інтенсивність поступово зменшуватиметься.

Фахівці також додають, що тепліша погода сприятиме активному росту сільськогосподарських культур після періоду травневих заморозків.