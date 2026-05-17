Очевидці повідомляли, що перед початком пожежі чули гучний звук, схожий на хлопок. Про це активно пишуть російські медіа й телеграм-канали, публікуючи відео пожежі.

Дивіться також Ці об'єкти Україна уразила вперше: в Міноборони підтвердили удари по Москві

Що відомо про пожежу в Москві?

Вогонь швидко поширився і призвів до сильного задимлення – чорний дим було видно з великої відстані, зокрема в районі Ізмайловського Кремля.

До речі, там нещодавно теж сталася пожежа, зокрема, на території комплексу під загрозою опинився "Бункер Сталіна".

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Через пожежу рух на СВХ суттєво ускладнився, а в окремих ділянках навіть був перекритий в обох напрямках. Так, на місці події утворилися значні затори. Мешканці Москви повідомляють про різкий, їдкий дим, який щільно накрив проїжджу частину та ускладнив рух транспорту.

Російська столиця запалала: дивіться відео

У Департаменті транспорту уточнили, що через пожежу на Північно-Східній хорді в районі будинку №3 на Окружному проїзді перекрито рух у напрямку Щолківського шосе. На місці працюють міські оперативні служби.

За даними екстрених служб, площа займання спочатку становила близько 200 квадратних метрів, але згодом збільшилася до приблизно 310 квадратних метрів.

Густий чорний дим від пожежі в Москві: дивіться відео з мережі

Імовірно, займання могло початися із загорання сміття на будівельному майданчику, після чого вогонь перекинувся на склади з матеріалами й побутівки.

На місці працюють пожежно-рятувальні підрозділи, інформації про постраждалих наразі не надходило.

Місцеві фільмують наслідки загоряння у Москві: дивіться відео з мережі

Зазначимо, що район біля станції метро "Черкізовська" розташований на сході Москви та адміністративно входить до складу району Преображенського (Східний адміністративний округ).

Де територіально спалахнула пожежа у Москві: дивіться на карті

Москва опинилася під ударом дронів: що відомо?

Московська область 17 травня зазнала однієї з наймасштабніших атак дронами з початку війни, у російських медіа писали про численні вибухи.

Так, Сили оборони вдарили по Московському нафтопереробному заводу, який вважається одним із найбільш укріплених промислових об'єктів у регіоні. Підприємство в районі Капотня входить до числа найбільших НПЗ Росії та забезпечує приблизно 40% потреб у паливі для Московського регіону.

До того ж, пожежа виникла в аеропорту "Шереметьєво". Через інцидент скасували або перенесли близько 200 рейсів у "Шереметьєво" та ще майже 100 – у "Внуково".

Зі свого боку командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді опублікував фото безпілотника з написом "Moscow Never Sleeps", натякаючи на дронові атаки по Москві.

У своєму дописі він також звернувся до Олександра Лукашенка, передавши йому "вітання" та попередивши про можливі наслідки у разі подальшого офіційного втягування Білорусі в ескалацію війни Росії проти України.