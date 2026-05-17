Про це Роберт "Мадяр" Бровді написав у своєму телеграм-каналі.

Що показав "Мадяр" на тлі атаки по Москві та області?

Командувач СБС оприлюднив фото, на якому видно надпис на безпілотнику – "Moscow Never Sleeps", що перекладається на українську, як "Москва ніколи не спить".

Moscow віднині never sleeps,

– написав "Мадяр".

Дрон із надписом "Moscow Never Sleeps" / Фото з телеграм-каналу Роберта "Мадяра" Бровді

Роберт Бровді у своєму дописі, ймовірно, натякає на масовані атаки дронів по Москві та Підмосков'ю 17 травня і зміну відчуття "безпеки" для російської еліти.

У повідомленні Бровді написав: "Версія 17.05, шанси зрівнялися: анульовано односторонній абонемент спокійного життя на Патриках та околицях".

Ймовірно, під "Патриками" маються на увазі Патріарші ставки у Москві – район, який асоціюється з представниками російської політичної, медійної та бізнес-еліти. Таким чином "Мадяр" натякнув, що війна дедалі сильніше відчувається вже не лише на прикордонних територіях Росії, а й у самій столиці.

Окрему увагу привернули слова: "Юстас – Алексу Григоровичу: важливо, як увійти в потрібну розмову, але ще важливіше мистецтво виходу з неї". Це стилізація під радянські шпигунські радіограми із серіалу "Сімнадцять миттєвостей весни", де персонажі використовували кодові звернення "Юстас" і "Алекс".

При цьому "Алекс Григорович" – це ім'я та по батькові Лукашенка, тому, ймовірно, це речення адресоване саме білоруському лідеру.

"Лукашеску, придивляйся до перспектив", – написав "Мадяр".

Цікаво, що прізвисько "Лукашеску" може відсилати до румунського диктатора Ніколае Чаушеску, якого усунули від влади під час революції 1989 року. Таку заяву командувач Сил безпілотних систем зробив на тлі повідомлень про потенційне затягування Білорусі до ескалації проти України.

Раніше "Мадяр" раніше особисто попереджав самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про наслідки його можливого рішення офіційно вступити у війну проти України. Майор заявив про готовність реагувати на загрози, зокрема, ударами по білоруських НПЗ.

До речі, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан підкреслив в етері 24 Каналу, що загрози для України з боку армії Білорусі не існує через малу чисельність білоруських збройних сил, а також їх неготовність до наступальних дій.



На думку експерта, варто переживати через можливу інфільтрацію російських спецслужб у середню ланку управління білоруської армії, які можуть виконати завдання з розхитування ситуації.

Що відомо про атаки по Москві та області 17 травня?

Невідомі дрони почали атакувати Росію, зокрема Москву та область, ще вночі 16 травня. Атака продовжилася і 17 травня. У Росії заявили, що нібито за добу збили 120 безпілотників над столичним регіоном.

Про вибухи та роботу ППО повідомляли жителі Зеленограда, Сходні, Клину, Хімок, Дєдовська, Лобні та Наро-Фомінська. Через загрозу атаки безпілотників у московських аеропортах Шереметьєво, Внуково, Домодєдово та Жуковський тимчасово вводили обмеження на зліт і посадку літаків.

Пізніше з'явилася інформація про атаку на Солнечногорську паливно-наливну станцію у Московській області. Тим часом у міноборони Росії заявили, що російська ППО буцімто збила 556 "українських" безпілотників над 14 регіонами країни та тимчасово окупованими територіями.

Варто зазначити, що напередодні атаки партизани з руху "Атеш" порушили роботу кількох веж зв'язку у Московській області, що ускладнило контроль цілей на низьких висотах.