На загострення ситуації відреагував командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді. Він особисто попередив самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про наслідки його можливого рішення офіційно вступити у війну.

Як "Мадяр" звернувся до Лукашенка?

Українська сторона відстежує кожен проліт "Шахедів", які, використовуючи білоруський повітряний простір, прямують до України, та фіксує всі подібні випадки.

Трек наступний: коридор для вбивць дорівнює співучасть,

– підкреслив Бровді.

Він також різко розкритикував заяви про нейтралітет Білорусі, назвавши їх неправдивими та заявивши про причетність білоруської влади до наслідків атак проти українських цивільних.

Важливо! Військовий експерт Павло Нарожний у коментарі 24 Каналу підкреслив, що наступ із території Білорусі є можливим лише за умови формування великого ударного угруповання, на що потрібен час, і такі приготування українська сторона, ймовірно, зможе виявити завчасно.

Як відповідатиме Україна на загрози з боку Білорусі?

Варто зауважити, що Зеленський днями заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у війну проти України, зокрема через контакти з Олександром Лукашенком.

Водночас українська розвідка наразі не фіксує ознак підготовки білоруських військ до вторгнення, хоча потенційним сигналом може стати концентрація близько 5 тисяч військових поблизу кордону.

Президент також наголосив, що у разі прямої участі Білорусі Україна завдасть ударів по білоруських нафтопереробних заводах, що може серйозно вдарити по економіці країни. В Офісі президента зазначають, що держава заздалегідь готується до можливих загроз, адже наміри Кремля добре відомі.

До того ж раніше повідомлялося, що Україна активно укріплює оборонні рубежі на північному напрямку, де будують багаторівневу лінію оборони від Сумщини до Київського водосховища.

Зі свого боку військовий експерт Роман Світан заявив, що білоруська армія є малочисельною та недостатньо підготовленою для проведення масштабного наступу. На його думку, основна загроза може походити не стільки від самих білоруських військ, скільки від впливу російських спецслужб, які здатні проникати в систему управління армії Білорусі.

Чому не можна жартувати з "Мадяром"?

24 лютого 2022 року Роберт Бровді добровільно долучився до оборони України, вступивши до ТрО Києва. Його підрозділ евакуйовував цивільних із Ірпеня, Бучі та Бородянки.

Уже в травні він створив аеророзвідувальний підрозділ "Птахи Мадяра", який займався розвідкою, коригуванням артилерії та ударами дронами-камікадзе. У 2023 році Бровді командував ротою ударних БпЛА на Донеччині, а в січні 2024-го "Птахи Мадяра" офіційно стали окремим батальйоном.

У травні 2025 року йому присвоїли звання Героя України, а в червні президент Зеленський призначив Бровді командувачем Сил безпілотних систем.

Підрозділ "Птахи Мадяра" та СБС, які очолює "Мадяр", відомі результативними операціями проти російських сил – зокрема знищенням літака-амфібії, вертольота Ка-27, а також низки систем ППО та радарів. Не менш важливими є й далекобійні атаки на об'єкти російського ВПК у глибокому тилу країни-агресорки.