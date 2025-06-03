До повномасштабного вторгнення Росії "Мадяр" був бізнесменом, але після взяв до рук зброю та брав участь у найзапекліших боях за нашу державу. Що відомо про Роберта Бровді, якою була його військова служба та створення власного підрозділу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Роберта Бровді "Мадяра" призначено командувачем Сил безпілотних систем

Як почалася військова служба "Мадяра"

З відкритих джерел відомо, що Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» у 1997 році.

Свою кар'єру в бізнесі він почав ще у 1990-х роках. Працював у сфері торгівлі, нерухомості та аграрного сектору.

Його компанії увійшли до найбільших 5 українських експортерів зернових культур, а аграрний проєкт "Гранум" став лідером із постачання зерна до Китаю.

Працював генеральним директором Аграрної біржі України в Міністерстві аграрної політики.



Роберт Бровді у 2016 році / Фото з фейсбуку "Мадяра"

Паралельно Бровді займався меценатством і культурними ініціативами: заснував артфундацію "БровдіАрт", яка підтримувала українських митців і організовувала виставки за кордоном. Загалом до початку повномасштабної війни він був успішним розробником і благодійником.

24 лютого 2022 року Бровді добровільно пішов на фронт. У лютому 2022 року він вступив до Оболонської територіальної оборони та очолив взвод другої штурмової роти 206 батальйону, підпорядкованого 28 окремій механізованій бригаді. Його підрозділ займався евакуацією мирного населення з Ірпеня, Бучі та Бородянки – під обстрілами, без належного оснащення, але з максимальною відвагою.

Як з'явилися "Птахи Мадяра"

У квітні 2022 року взвод Бровді перекинули на Херсонський напрямок. Там він розпочав збір коштів, залучив до співпраці бійців тактичної групи "Шершень" і організував повітряну розвідку фронту.

Вже в травні створив власний аеророзвідувальний підрозділ – "Птахи Мадяра", який виконував критично важливі завдання: виявлення ворожих позицій, патрулювання, коригування артилерії, атаки дронами-камікадзе та прицільне скидання вибухівки.

З листопада 2022 року "Птахи Мадяра" працювали в складі 251 батальйону ТрО. Підрозділ брав участь в обороні Соледара, виконував аеророзвідку, координував артилерію і діяв у складі найбоєздатніших бригад ЗСУ на Донбасі. Вони билися у найгарячіших точках – Бахмуті, Красній Горі, Парасковіївці, Кліщіївці.



"Мадяр" пішов на фронт у 2016 році / Фото з фейсбуку Роберта Бровді

Навесні 2023 року Бровді командував ротою ударних дронів у складі 59 окремої мотопіхотної бригади, працюючи в районах Авдіївки, Донецька і Ясинуватої. З червня по жовтень його ротно-тактична група брала участь у контрнаступі на півдні. За офіційними даними, за 110 днів було вражено 514 цілей, з яких 309 – знищено.

У жовтні 2023 року підрозділ "Птахи Мадяра" почав працювати на лівому березі Дніпра, у районі Кринок. Окрім ударної роботи, тут реалізовано великий проєкт із радіоелектронної розвідки та боротьби з ворожими FPV-дронами: за 4 місяці виявлено понад 2 000 таких дронів, з яких понад 1 600 було знищено.

16 січня 2024 року "Птахи Мадяра" отримали офіційний статус окремого батальйону – 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Морської піхоти ЗСУ. Роберт Бровді став його командиром.



Роберт Бровді продовжує працювати на фронті / Фото з фейсбуку майора

Підрозділ розширився, охопивши понад 40 спеціальностей, включно з інженерними, навчальними та аналітичними напрямками.

З січня 2024 року батальйон працює на Харківському напрямку, підтримуючи оборону Вовчанська. Окрім безпосередньої участі в боях, команда "Мадяра" займається навчанням військових за напрямами дронової війни, дистанційного мінування, радіорозвідки та впровадження нових інженерних рішень.

Наразі Роберт Бровді продовжує нести службу на фронті у званні майора.

Які нагороди має "Мадяр"

За військові заслуги на фронті Роберт Бровді отримав низку державних нагород. Серед них є:

Хрест бойових заслуг;

Орден Богдана Хмельницького II та III ступеня;

Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест";

Відзнака Президента України "За оборону України";

Відзнака Міністра оборони України "Вогнепальна зброя";

Почесний нагрудний знак "Хрест хоробрих".

8 травня 2025 року указом президента України Роберту Бровді було надано найвище державне звання – Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".



Роберт Бровді отримав звання Героя України / Фото з фейсбуку "Мадяра"

Що відомо про призначення Бровді командувачем СБС

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 червня розповів, що на нараді з військовими, а саме з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, екскомандувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим і міністром оборони Рустем Умєровим, було погоджено низку призначень.

Зокрема, було вирішено призначити Роберта Бровді з позивним "Мадяр" командувачем Сил безпілотних систем. Також указ про призначення з'явився на сайті Офісу Президента.

Роберт Бровді замінив на цій посаді полковника Вадима Сухаревського.

Яке особисте життя майора

Відомо, що "Мадяр" одружений з Наталією Бровді. Подружжя виховує двох синів.