До повномасштабного вторгнення Росії "Мадяр" був бізнесменом, але після взяв до рук зброю та брав участь у найзапекліших боях за нашу державу. Що відомо про Роберта Бровді, якою була його військова служба та створення власного підрозділу – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми Роберта Бровді "Мадяра" призначено командувачем Сил безпілотних систем

З відкритих джерел відомо, що Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Закінчив Ужгородський національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства» у 1997 році.

Свою кар'єру в бізнесі він почав ще у 1990-х роках. Працював у сфері торгівлі, нерухомості та аграрного сектору.

Його компанії увійшли до найбільших 5 українських експортерів зернових культур, а аграрний проєкт "Гранум" став лідером із постачання зерна до Китаю.

Працював генеральним директором Аграрної біржі України в Міністерстві аграрної політики.

Роберт Бровді
Роберт Бровді у 2016 році / Фото з фейсбуку "Мадяра"

Паралельно Бровді займався меценатством і культурними ініціативами: заснував артфундацію "БровдіАрт", яка підтримувала українських митців і організовувала виставки за кордоном. Загалом до початку повномасштабної війни він був успішним розробником і благодійником.

24 лютого 2022 року Бровді добровільно пішов на фронт. У лютому 2022 року він вступив до Оболонської територіальної оборони та очолив взвод другої штурмової роти 206 батальйону, підпорядкованого 28 окремій механізованій бригаді. Його підрозділ займався евакуацією мирного населення з Ірпеня, Бучі та Бородянки – під обстрілами, без належного оснащення, але з максимальною відвагою.

У квітні 2022 року взвод Бровді перекинули на Херсонський напрямок. Там він розпочав збір коштів, залучив до співпраці бійців тактичної групи "Шершень" і організував повітряну розвідку фронту.

Вже в травні створив власний аеророзвідувальний підрозділ – "Птахи Мадяра", який виконував критично важливі завдання: виявлення ворожих позицій, патрулювання, коригування артилерії, атаки дронами-камікадзе та прицільне скидання вибухівки.

З листопада 2022 року "Птахи Мадяра" працювали в складі 251 батальйону ТрО. Підрозділ брав участь в обороні Соледара, виконував аеророзвідку, координував артилерію і діяв у складі найбоєздатніших бригад ЗСУ на Донбасі. Вони билися у найгарячіших точках – Бахмуті, Красній Горі, Парасковіївці, Кліщіївці.

Роберт Бровді пішов на війну у 2022
"Мадяр" пішов на фронт у 2016 році / Фото з фейсбуку Роберта Бровді

Навесні 2023 року Бровді командував ротою ударних дронів у складі 59 окремої мотопіхотної бригади, працюючи в районах Авдіївки, Донецька і Ясинуватої. З червня по жовтень його ротно-тактична група брала участь у контрнаступі на півдні. За офіційними даними, за 110 днів було вражено 514 цілей, з яких 309 – знищено.

У жовтні 2023 року підрозділ "Птахи Мадяра" почав працювати на лівому березі Дніпра, у районі Кринок. Окрім ударної роботи, тут реалізовано великий проєкт із радіоелектронної розвідки та боротьби з ворожими FPV-дронами: за 4 місяці виявлено понад 2 000 таких дронів, з яких понад 1 600 було знищено.

16 січня 2024 року "Птахи Мадяра" отримали офіційний статус окремого батальйону – 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем Морської піхоти ЗСУ. Роберт Бровді став його командиром.

Мадяр продовжує працювати на фронті
Роберт Бровді продовжує працювати на фронті / Фото з фейсбуку майора

Підрозділ розширився, охопивши понад 40 спеціальностей, включно з інженерними, навчальними та аналітичними напрямками.

З січня 2024 року батальйон працює на Харківському напрямку, підтримуючи оборону Вовчанська. Окрім безпосередньої участі в боях, команда "Мадяра" займається навчанням військових за напрямами дронової війни, дистанційного мінування, радіорозвідки та впровадження нових інженерних рішень.

Наразі Роберт Бровді продовжує нести службу на фронті у званні майора.

За військові заслуги на фронті Роберт Бровді отримав низку державних нагород. Серед них є:

  • Хрест бойових заслуг;
  • Орден Богдана Хмельницького II та III ступеня;
  • Почесний нагрудний знак Головнокомандувача ЗСУ "Золотий хрест";
  • Відзнака Президента України "За оборону України";
  • Відзнака Міністра оборони України "Вогнепальна зброя";
  • Почесний нагрудний знак "Хрест хоробрих".

8 травня 2025 року указом президента України Роберту Бровді було надано найвище державне звання – Герой України з врученням ордена "Золота Зірка".

Бровді отримав Героя України
Роберт Бровді отримав звання Героя України / Фото з фейсбуку "Мадяра"

Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 3 червня розповів, що на нараді з військовими, а саме з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, екскомандувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим і міністром оборони Рустем Умєровим, було погоджено низку призначень.

Зокрема, було вирішено призначити Роберта Бровді з позивним "Мадяр" командувачем Сил безпілотних систем. Також указ про призначення з'явився на сайті Офісу Президента.

Роберт Бровді замінив на цій посаді полковника Вадима Сухаревського.

Відомо, що "Мадяр" одружений з Наталією Бровді. Подружжя виховує двох синів.