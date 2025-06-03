Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського у вечірньому зверненні.

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Що відомо про нове призначення Роберта Бровді "Мадяра"

Володимир Зеленський розповів, що 3 червня на нараді з військовими, а саме головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, екскомандувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим і міністром оборони Рустем Умєровим, було погоджено низку призначень.

Зокрема, було вирішено призначити Роберта Бровді з позивним "Мадяр" командувачем Сил безпілотних систем.

За словами президента України, це допоможе зосередитися більше на бойових питаннях.

На сайті Офісу Президента також з'явився указ з призначенням Роберта Бровді на нову військову посаду.



"Мадяр" був призначений командувачем СБС / Скриншот з сайту Офісу Президента