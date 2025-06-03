Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Михайла Драпатого.

Дивіться також Попередньо, це був "Іскандер", – Сухопутні війська про удар по розташуванню підрозділу ЗСУ

Драпатий залишається в ЗСУ

Після російського удару "Іскандером" по навчальному центру ЗСУ в Дніпропетровській області Михайло Драпатий вирішив подати рапорт на звільнення з посади командувача Сухопутних військ. Про своє рішення він розповів Володимиру Зеленському.

Під час спілкування Драпатий доповів президенту про трагедію на полігоні, про те, хто в момент атаки був на місці, відповідав за людей та мав діяти. Командувач пояснив, що саме через обстріл та загибель людей вирішив піти з посади.

Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному – війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія,

– зазначив Михайло Драпатий.

Відтак військовий надалі виконуватиме завдання із захисту України від ворога. Разом із владою Драпатий планує змінювати культуру всередині війська. Це стосується, зокрема, ставлення командирів до своїх бійців, виконання обовʼязків та цінності життів українських воїнів

"Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше", – підсумував Драпатий.

Володимир Зеленський 3 червня призначив його командувачем Об'єднаних Сил ЗСУ. Михайло Драпатий тепер має зосередитися лише на бойових питаннях. Натомість Сухопутними військами командуватиме інша людина. Хто саме – президент ще не повідомив.

Що сталося на навчальному полігоні

Уночі 1 червня російська армія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ на Дніпропетровщині. Окупанти прицільно вдарили по військових ракетою. Внаслідок атаки на місці було 12 загиблих загиблі та 60 поранених.

Командування Сухопутних військ одразу ж розпочало службове розслідування. Усі обставини та причини інциденту з'ясовуються, а винних обіцяють притягнути до відповідальності. Відомо, що під час обстрілу на полігоні не відбувалося жодних шикувань чи нагороджень.