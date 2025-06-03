До полномасштабного вторжения России "Мадяр" был бизнесменом, но после взял в руки оружие и участвовал в ожесточенных боях за наше государство. Что известно о Роберте Бровди, какой была его военная служба и создание собственного подразделения – читайте в материале 24 Канала.

К теме Роберт Бровди "Мадяра" назначен командующим Сил беспилотных систем

Как началась военная служба "Мадяра"

Из открытых источников известно, что Роберт Бровди родился 9 августа 1975 года в Ужгороде. Окончил Ужгородский национальный университет по специальности "Экономика предприятия" в 1997 году.

Свою карьеру в бизнесе он начал еще в 1990-х годах. Работал в сфере торговли, недвижимости и аграрного сектора.

Его компании вошли в крупнейшие 5 украинских экспортеров зерновых культур, а аграрный проект "Гранум" стал лидером по поставкам зерна в Китай.

Работал генеральным директором Аграрной биржи Украины в Министерстве аграрной политики.



Роберт Бровди в 2016 году / Фото из фейсбука "Мадяра"

Параллельно Бровди занимался меценатством и культурными инициативами: основал арт-фонд "БровдиАрт", который поддерживал украинских художников и организовывал выставки за рубежом. В целом до начала полномасштабной войны он был успешным разработчиком и благотворителем.

24 февраля 2022 года Бровди добровольно ушел на фронт. В феврале 2022 года он вступил в Оболонскую территориальную оборону и возглавил взвод второй штурмовой роты 206 батальона, подчиненного 28 отдельной механизированной бригаде. Его подразделение занималось эвакуацией мирного населения из Ирпеня, Бучи и Бородянки – под обстрелами, без надлежащего оснащения, но с максимальной отвагой.

Как появились "Птицы Мадяра"

В апреле 2022 года взвод Бровди перебросили на Херсонское направление. Там он начал сбор средств, привлек к сотрудничеству бойцов тактической группы "Шершень" и организовал воздушную разведку фронта.

Уже в мае создал собственное аэроразведывательное подразделение – "Птицы Мадяра", которое выполняло критически важные задачи: выявление вражеских позиций, патрулирование, корректировка артиллерии, атаки дронами-камикадзе и прицельный сброс взрывчатки.

С ноября 2022 года "Птицы Мадяра" работали в составе 251 батальона ТрО. Подразделение участвовало в обороне Соледара, выполнял аэроразведку, координировал артиллерию и действовал в составе самых боеспособных бригад ВСУ на Донбассе. Они сражались в самых горячих точках – Бахмуте, Красной Горе, Парасковиевке, Клещиевке.



"Мадяр" ушел на фронт в 2016 году / Фото из фейсбука Роберта Бровди

Весной 2023 года Бровди командовал ротой ударных дронов в составе 59 отдельной мотопехотной бригады, работая в районах Авдеевки, Донецка и Ясиноватой. С июня по октябрь его ротно-тактическая группа участвовала в контрнаступлении на юге. По официальным данным, за 110 дней было поражено 514 целей, из которых 309 – уничтожено.

В октябре 2023 года подразделение "Птицы Мадяра" начало работать на левом берегу Днепра, в районе Крынок. Кроме ударной работы, здесь реализован большой проект по радиоэлектронной разведке и борьбе с вражескими FPV-дронами: за 4 месяца выявлено более 2 000 таких дронов, из которых более 1 600 были уничтожены.

16 января 2024 года "Птицы Мадяра" получили официальный статус отдельного батальона – 414-го отдельного батальона ударных беспилотных авиационных систем Морской пехоты ВСУ. Роберт Бровди стал его командиром.



Роберт Бровди продолжает работать на фронте / Фото из фейсбука майора

Подразделение расширилось, охватив более 40 специальностей, включая инженерные, учебными и аналитическими направлениями.

С января 2024 года батальон работает на Харьковском направлении, поддерживая оборону Волчанска. Кроме непосредственного участия в боях, команда "Мадяра" занимается обучением военных по направлениям дроновой войны, дистанционного минирования, радиоразведки и внедрения новых инженерных решений.

Сейчас Роберт Бровди продолжает нести службу на фронте в звании майора.

Какие награды имеет "Мадяр"

За военные заслуги на фронте Роберт Бровди получил ряд государственных наград. Среди них есть:

Крест боевых заслуг;

Орден Богдана Хмельницкого II и III степени;

Почетный нагрудный знак Главнокомандующего ВСУ "Золотой крест";

Отличие Президента Украины "За оборону Украины";

Отличие Министра обороны Украины "Огнестрельное оружие";

Почетный нагрудный знак "Крест храбрых".

8 мая 2025 года указом президента Украины Роберту Бровди было присвоено высшее государственное звание – Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда".



Роберт Бровди получил звание Героя Украины / Фото из фейсбука "Мадяра"

Что известно о назначении Бровди командующим СБС

Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 июня рассказал, что на совещании с военными, а именно с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым, экс-командующим Сухопутных войск Михаилом Драпатым и министром обороны Рустем Умеровым, был согласован ряд назначений.

В частности, было решено назначить Роберта Бровди с позывным "Мадяр" командующим Силами беспилотных систем. Также указ о назначении появился на сайте Офиса Президента.

Роберт Бровди заменил на этой должности полковника Вадима Сухаревского.

Какая личная жизнь майора

Известно, что "Мадяр" женат на Наталье Бровди. Супруги воспитывают двух сыновей.