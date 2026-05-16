На обострение ситуации отреагировал командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди. Он лично предупредил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о последствиях его возможного решения официально вступить в войну.

Как "Мадьяр" обратился к Лукашенко?

Украинская сторона отслеживает каждый пролет "Шахедов", которые, используя белорусское воздушное пространство, направляются в Украину, и фиксирует все подобные случаи.

Трек следующий: коридор для убийц равен соучастию,

– подчеркнул Бровди.

Он также резко раскритиковал заявления о нейтралитете Беларуси, назвав их ложными и заявив о причастности белорусских властей к последствиям атак против украинских гражданских.

Важно! Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии 24 Канала подчеркнул, что наступление с территории Беларуси возможно только при условии формирования большой ударной группировки, на что нужно время, и такие приготовления украинская сторона, вероятно, сможет обнаружить заблаговременно.

Как будет отвечать Украина на угрозы со стороны Беларуси?

Стоит заметить, что Зеленский на днях заявил о попытках России втянуть Беларусь в войну против Украины, в частности через контакты с Александром Лукашенко.

В то же время украинская разведка пока не фиксирует признаков подготовки белорусских войск к вторжению, хотя потенциальным сигналом может стать концентрация около 5 тысяч военных вблизи границы.

Президент также отметил, что в случае прямого участия Беларуси Украина нанесет удары по белорусским нефтеперерабатывающим заводам, что может серьезно ударить по экономике страны. В Офисе президента отмечают, что государство заранее готовится к возможным угрозам, ведь намерения Кремля хорошо известны.

К тому же, ранее сообщалось, что Украина активно укрепляет оборонные рубежи на северном направлении, где строят многоуровневую линию обороны от Сумщины до Киевского водохранилища.

Со своей стороны военный эксперт Роман Свитан заявил, что белорусская армия малочисленна и недостаточно подготовлена ​​для проведения масштабного наступления. По его мнению, основная угроза может исходить не столько от самих белорусских войск, сколько от влияния российских спецслужб, способных проникать в систему управления армии Беларуси.

Почему нельзя шутить с "Мадяром"?

24 февраля 2022 года Роберт Бровди добровольно присоединился к обороне Украины, вступив в ТРО Киева. Его подразделение эвакуировало гражданских из Ирпеня, Бучи и Бородянки.

Уже в мае он создал аэроразведочное подразделение "Птицы Мадяра", занимавшееся разведкой, корректировкой артиллерии и ударами дронами-камикадзе. В 2023 году Бровди командовал ротой ударных БпЛА в Донецкой области, а в январе 2024-го "Птицы Мадяра" официально стали отдельным батальоном.

В мае 2025 г. ему присвоили звание Героя Украины, а в июне президент Зеленский назначил Бровди командующим Сил беспилотных систем.

Подразделение "Птицы Мадяра" и СБС, которые возглавляет "Мадяр", известны результативными операциями против российских сил – в частности, уничтожением самолета-амфибии, вертолета Ка-27, а также ряда систем ПВО и радаров. Не менее важны и дальнобойные атаки на объекты российского ВПК в глубоком тылу страны-агрессорки.