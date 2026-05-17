Очевидцы сообщали, что перед началом пожара слышали громкий звук, похожий на хлопок. Об этом активно пишут российские медиа и телеграмм-каналы, публикуя фото пожара.

Что известно о пожаре в Москве?

Огонь быстро распространился и привел к сильному задымлению – черный дым был виден с большого расстояния, в частности в районе Измайловского Кремля.

Кстати, там недавно тоже произошел пожар, в частности, на территории комплекса под угрозой оказался "Бункер Сталина".

Из-за пожара движение на СВХ существенно усложнилось, а в отдельных участках даже было перекрыто в обоих направлениях. Так, на месте происшествия образовались значительные пробки. Жители Москвы сообщают о резком, едком дыме, который плотно накрыл проезжую часть и осложнил движение транспорта.

В Департаменте транспорта уточнили, что из-за пожара на Северо-Восточной хорде в районе дома №3 на Окружном проезде перекрыто движение в направлении Щелковского шоссе. На месте работают городские оперативные службы.

По данным экстренных служб, площадь возгорания изначально составляла около 200 квадратных метров, но впоследствии увеличилась примерно до 310 квадратных метров.

Предположительно, возгорание могло начаться с возгорания мусора на строительной площадке, после чего огонь перекинулся на склады с материалами и бытовки.

На месте работают пожарно-спасательные подразделения, информации о пострадавших пока не поступало.

Отметим, что район возле станции метро "Черкизовская" расположен на востоке Москвы и административно входит в состав Преображенского района (Восточный административный округ).

Москва оказалась под ударом дронов: что известно?

Московская область 17 мая подверглась одной из самых масштабных атак дронами с начала войны, в российских медиа писали о многочисленных взрывах.

Так Силы обороны ударили по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, который считается одним из наиболее укрепленных промышленных объектов в регионе. Предприятие в районе Капотня входит в число крупнейших НПЗ России и обеспечивает около 40% потребностей в топливе для Московского региона.

К тому же пожар возник в аэропорту "Шереметьево". Из-за инцидента отменили или перенесли около 200 рейсов в "Шереметьево" и еще почти 100 - во "Внуково".

Со своей стороны командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди опубликовал фото беспилотника с надписью "Moscow Never Sleeps", намекая на дроновые атаки по Москве.

В своем сообщении он также обратился к Александру Лукашенко, передав ему "приветствие" и предупредив о возможных последствиях в случае дальнейшего официального втягивания Беларуси в эскалацию войны России против Украины.