О таком чрезвычайном происшествии сообщал ряд российских медиа. За пожаром следили и в телеграм-канале Astra, который позиционирует себя как независимый.

Важно В России снова громко: в Оренбурге прогремели взрывы

Что горело в Москве?

По предварительной информации, возгорание возникло в помещении, где проходил квест под названием "Дьявольский кинотеатр". Очевидцы рассказывают, что дым мгновенно заполнил внутрь здания, из-за чего посетителям пришлось срочно покидать помещение почти на ощупь.

Пламя очень быстро перекинулось на крышу металлического ангара, а тушение осложнялось сложной планировкой сооружения. К ликвидации пожара привлекли более сотни спасателей и около 30 единиц спецтехники.

Пожар в российской столице: смотрите фото из сети

Один из арендаторов помещений сообщил российским медиа, что в результате пожара было уничтожено более 20 квест-комнат, которые работали в ангаре рядом с Кремлем в Измайлово. В результате пожара значительная часть здания подверглась серьезным разрушениям.

Внутри выгорели помещения, также произошло частичное обрушение крыши, стен и перекрытий. Под угрозой оказался и музей "Бункер Сталина", который расположен в том же комплексе.

Кремль охватил пожар: смотрите видео из сети

Предварительной причиной возгорания называют короткое замыкание электросети. Впоследствии в российском МЧС заявили, что пожар удалось полностью ликвидировать.

Чем особенный этот комплекс для россиян?

Кремль в Измайлово – это культурно-развлекательный комплекс в Москве, который возводили в течение 1998 – 2007 годов. Отмечается, что его архитектура стилизована под древнерусское деревянное и белокаменное зодчество с башнями, палатами и декоративными элементами.

Комплекс россияне строили как туристическое пространство для отдыха, экскурсий, праздничных мероприятий и знакомства с традиционной "великой" русской культурой.

Где расположен Кремль, в котором разгорелся пожар: смотрите на карте

На территории комплекса работают различные музеи, в частности музеи хлеба, шоколада и, конечно же, водки, ремесленные мастерские, а также Дворец русской трапезы. Там же расположен храм Святителя Николая, который считают самым высоким деревянным храмом в Москве.

Рядом с комплексом действует известный "Вернисаж в Измайлово" – большой рынок сувениров, антиквариата и народных промыслов, популярный среди туристов и коллекционеров. Комплекс также часто используют для проведения свадеб, фестивалей и тематических мастер-классов в стиле древней Руси.

Обратите внимание! Присвоение Россией наследия Руси продолжалось веками и происходило не только через вывоз культурных ценностей, но и через исторические и языковые манипуляции. Одним из ключевых шагов стало переименование Московского царства в Российскую империю в 1721 году по приказу Петра I.



Название "Россия", которое происходит от слова "Русь", использовали для создания искусственной связи между Московией и Киевской Русью. Также российская историография активно продвигала концепцию "триединого народа", представляя Россию главным наследником Руси и преуменьшая отдельность украинской культуры и истории.

Где еще в России было неспокойно в последнее время?

8 мая страна-агрессор подверглась массированной воздушной атаке беспилотниками и ракетами, в частности, в Ярославле и Ростове произошли взрывы и пожары. После удара дрона по центру аэронавигации в Ростове-на-Дону временно прекратили работу 13 аэропортов.

Из-за этого были массовые задержки и отмены рейсов, в аэропортах застряли по меньшей мере 14 тысяч пассажиров. Это вызвало панические и истерические настроения среди россиян.

В тот же день Украина в третий раз атаковала нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию в Перми, что более чем в 1500 километрах от украинской границы. Удар повредил важные объекты топливной инфраструктуры, которые обеспечивают российскую армию.

Говорили также и об угрозе возможных атак на Красную площадь в Москве во время традиционного парада 9 мая. Со своей стороны авиаэксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что главное – бить по целям, которые реально ослабляют военные возможности России, а не только создают эмоциональный эффект.