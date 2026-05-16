Відповідну інформацію повідомив заступник начальниці відділу комунікації з медіа Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для РБК-Україна.

Як зміниться погода невдовзі?

Іван Семиліт розповів, що 16 травня у більшості областей переважатиме суха погода завдяки впливу поля підвищеного атмосферного фронту. Лише у західних регіонах вдень очікується проходження атмосферного фронту.

Він принесе короткочасні дощі, грози, град а також шквали вітру, швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду. Вже 17 – 18 травня погода в Україні зміниться під впливом нового атмосферного фронту, який надходитиме зі сходу.

За його словами, через це у більшості областей прогнозують нестійку погоду з короткочасними дощами, а подекуди навіть з грозами. Водночас атмосферний тиск і вологість повітря впродовж цього періоду коливатимуться.

Представник Укргідрометцентру пояснив, що температури значною мірою залежатимуть від хмарності. Водночас прохолодніше повітря поступово відступатиме, на територію країни почне надходити тепліша повітряна маса.

Яку погоду принесе початок тижня?

Зокрема, у понеділок, 18 травня, погода без опадів утримуватиметься лише вночі у східних та західних областях. Натомість вітер здебільшого рухатиметься північним напрямком зі швидкістю від 5 до 10 метрів за секунду.

Температура повітря, за даними фахівців, суттєво не зміниться. Температура повітря вночі коливатиметься від 9 до 14 градусів тепла у більшості областей. У денні години вона підвищиться в межах від 18 до 23 градусів тепла.

Натомість у деяких регіонах денні максимуми, згідно з прогнозом будуть вищими на щонайменше кілька градусів. У східних та Сумській областях стовпчики термометрів зростуть і становитимуть до 26 градусів тепла.

Чи будуть серйозні погодні зміни?

До кінця поточного тижня на території України здебільшого прогнозують прохолодну та нестійку погоду через вплив поля зниженого атмосферного тиску. Також подекуди очікується шквальний вітер, тумани і гроза.

Наразі атмосфера поетапно переходить до літнього режиму, тому Віталій Постригань також попереджає про нестійку погоду найближчими днями. Подекуди очікується негода через активізацію циклонічної діяльності.

Подібні погодні умови, які спостерігають в Україні зараз, утримаються, за попередніми прогнозами, щонайменше до кінця другої декади травня. Температури будуть від 6 до 24 градусів тепла, залежно від регіону та доби.