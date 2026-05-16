На лівому березі Осколу – складніша ситуація. Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що окупанти дуже активно намагаються просуватися та використовувати БпЛА, проводити інфільтраційні заходи, однак наші бійці тримають ситуацію під контролем.

Що зараз відбувається біля Куп'янська?

Віктор Трегубов зазначив, що загарбники не проводять механізованих штурмів. Водночас артилерію застосовують паралельно з БпЛА як українські, так і російські військові. Мовиться про комбінований вогонь, коли треба внести певний хаос на позиції ворога. Також росіяни застосовують КАБи.

Здебільшого більше інфільтрації, але тут нічого нового. У нас немає таких посадок, дерев, щоб вони могли ефективно прикрити атаку великої кількості бронетехніки. Висока насиченість фронту БпЛА з обох боків. Навіть за умов зеленки все видно. Якщо людина ще пролізе, то про бронетехніку не мовиться,

– пояснив речник.

За його словами, росіяни продовжують свій наступ. Ворог зібрав ресурси у лютому – березні і зараз намагається активно їх використовувати на полі бою.

Зверніть увагу! Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов "Флеш" сказав, чого чекати від росіян влітку. За його словами, літній наступ Росії не буде таким, як раніше, адже зараз на полі бою панують дрони. Тому масованих атак бронетехнікою не буде, адже у більшості випадків будь-яка техніка на полі бою не "проживе" й кількох годин. Ворог атакує невеликими піхотними групами.

Яка ситуація на Куп'янському напрямку?

В ISW зауважили, що на Куп'янському напрямку російські сили застосовують тактику малих штурмових груп та інфільтраційних дій. Окупанти роблять спроби проникати в українські позиції. Низка російських джерел заявляла про окремі просування, проте більшість цих даних не мають підтвердження.

Росіяни знову мріють про Куп'янськ. За даними мапи DeepState, окупаційні війська намагаються захопити Куп'янськ попри попередні поразки та знову тиснуть з півночі. Минулого тижня загарбникам навіть вдалося просунутися в районі села Синьківка у бік північних околиць Куп'янська. Водночас місто ще не зачищене повністю після осінньо-зимової операції Сил оборони.