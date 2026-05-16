Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів 24 Каналу, що у 2025 році росіяни мали певні просування на цьому напрямку. Окупантам вдалося створити невелику зону контролю – смугу у приблизно чотири кілометри вглиб.

"Зараз ця смуга пересувається у зворотній бік до російського кордону і фактично ліквідується. У районі двох селищ вона вже знищена. Одне велике селище контролюється росіянами. В інших планах вони вже підійшли до власного кордону. Тому приємно те, що фактично на один напрямок окупації потрохи стає менше", – пояснив він.

Зверніть увагу! Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко підкреслив, що в України з'явились нові можливості бити в тил росіян, де розташовані важливі військові об'єкти ворога. Якщо раніше Україна могла завдавати ударів на відстань від 50 до 200 кілометрів переважно за допомогою західної зброї, то зараз українські ударні БпЛА можуть працювати на ці глибини.

Що відомо про звільнення Одрадного?

У 129 окремій важкій механізованій бригаді повідомили, що ЗСУ повернули під свій контроль Одрадне на Харківщині та прилеглу місцевість. Українські захисники вибили окупантів з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів. Для виконання бойового завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори дронів та артилерія. Злагоджена робота дозволила виявляти та уражати позиції, живу силу ворога.

За інформацією ISW, на Харківщині ворожі підрозділи продовжували спроби просування з боку кордону з Бєлгородською областю. Метою ворога було створення оборонного поясу та наближення до Харкова у межах артилерійської досяжності. Однак загарбникам не вдалося досягнути успіхів.