Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко зауважив 24 Каналу, що Сили оборони роблять усе, аби нищити ворога. Українські захисники продовжать уражати важливі цілі.

Які об'єкти можуть уражати ЗСУ?

Юрій Федоренко розповів, що раніше Україна могла завдавати ударів на відстань від 50 до 200 кілометрів переважно за допомогою застосування західних зразків озброєння. Наприклад, HIMARS. Однак вони дуже дорогі, а політична складова щодо можливості постачання постійно змінювалась.

Зараз наші мідлстрайки, тобто ударні дрони-камікадзе, спроможні працювати на ці глибини. Наприклад, у квітні 429-та бригада "Ахіллес" уразила у Воронезькій області два гелікоптери, знищила двох пілотів. Станом на сьогодні ці Ту непридатні для ремонту. На жаль, вони не вигоріли повністю. Але за інформацією, якою ми володіємо, ці гвинтокрили підуть під списання. Це вдалося зробити на глибині понад 100 кілометрів від лінії державного кордону з Україною,

– сказав він.

Також на території Росії підрозділ відпрацював по дорогих системах РЛС, які коштують від 10 мільйонів доларів. На напрямку оперативної глибини розташовані склади, які постачають фронт. Тобто це вплив на логістику, завдяки якій окупанти можуть вчиняти ударно-штурмові дії.

Потрібно постачати на поле бою розвідувальні, ударні дрони, боєприпаси, гармати, снаряди, системи реактивного вогню, системи термобаричної дії, як "Сонцепьок", і так далі. Склади, з яких будуть це підвозити, розташовані на глибині 50, 70, 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення або лінії державного кордону. Зараз є можливість впливати на них масово.

Що відбувається далі? Якщо ось тут був знищений склад, з якого мала прийти на передню лінію техніка та озброєння, то на фронті ворог втрачає можливості до ведення активних дій як з розвідки, так і з вогневого ураження. Також зупиняється спроможність ведення активних штурмових дій за допомогою їхніх піхотних підрозділів,

– пояснив командир.

Також РЛС, які виявляють українську авіацію, не дають їй можливості підлітати близько до лінії бойового зіткнення, засоби ППО націлені на те, щоб збити наші літаки. Вони не підпускають їх до тієї відстані, з якої наша авіація могла б максимально продуктивно та точно скидати керовані авіабомби по законних військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях або на території Росії.

У випадку, коли ми масовано впливаємо на оперативний рівень, вибиваємо радари, засоби ППО, то виникає бридж, який дає можливості нашій авіації та іншим ударним засобам підходити набагато ближче, завдавати ударів прицільно і точно. Тут буде розташована низка важливих командних пунктів, де сидять російські генерали, полковники і так далі, які до недавнього часу почували себе досить комфортно. Зараз цей комфорт випаровується на очах,

– зазначив військовий.

Крім того, центри окупантів, які тренуються на нашому цивільному населенні, застосовуючи безпілотники, будуть знищуватися. Це відбувається у Херсонській області, коли ворог навмисно виводить поповнення операторів і дає їм команду тренуватися на українських цивільних. Наших цивільних захищають українські системи радіоелектронної боротьби, дрони-перехоплювачі, засоби ППО.

Цікаво, що територія Росії все більше страждає від українських дронів, зокрема, об'єкти енергетики. Співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн пояснив, чому Росія не може захистити свою енергетичну інфраструктуру. Зокрема, підвищення цін на нафту, за допомогою якої ворог фінансує війну, змусило Україну діяти креативніше та рішучіше в атаках на російську енергетичну інфраструктуру. Також Україна створює все більше різного далекобійного озброєння. Мовиться про дрони різного типу, крилаті ракети.

Вибухи у Росії: останні новини

У ніч на 13 травня дрони атакували Росію. Вибухи лунали у Ярославлі, Краснодарському краї, Ростовській, Тульській та Нижньогородській областях.

Одним з головних об'єктів атаки став порт Тамань у Краснодарському краї. Там виникла масштабна пожежа. Удару зазнала нафтовa інфраструктура.

Місцева влада у Ярославлі повідомила, що більшість БпЛА нібито вдалося збити, але уламки одного з дронів упали на промисловий об'єкт.

Повідомляли про атаку на Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. Там розташований аеродром, з якого випускають "Шахеди" по Україні.

Згодом у Генштабі ЗСУ підтвердили, що було уражено термінал "Таманьнефтегаз" і завод "Ярославський". Відомо, що "Таманьнефтегаз" – один з найважливіших для Росії нафтових терміналів, який забезпечує росіян пальним.

Зранку 13 травня у Башкортостані горів один із найбільших вузлів "Транснєфті". Пожежа виникла на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Нурліно". Це один з ключових вузлів транспортування російської нафти з Уралу та Західного Сибіру до південних регіонів Росії та експортних маршрутів.