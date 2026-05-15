Про це повідомила у Фейсбук 129 окрема важка механізована бригада.

Яка ситуація нині на Харківщині?

У п'ятницю, 15 травня, оборонці звільнили від окупаційної армії населений пункт Одрадне Дворічанського району Харківської області та повернули його під свій контроль разом із прилеглою місцевістю.

Де розташоване звільнене Одрадне: дивіться на карті

Операцію проводили воїни підрозділів 129 окремої важкої механізованої бригади.

Українські військові вибили російські сили з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів. До виконання бойового завдання були задіяні штурмові підрозділи, оператори БпЛА та артилерія, злагоджена робота яких дозволила виявляти та уражати позиції та живу силу противника.

Це просування стало результатом мужності, витримки та професійної роботи українських воїнів, які щодня виконують бойові завдання. 129 ОВМБр продовжує знищувати противника та звільняти українську землю,

– додали в бригаді. Важливо! Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко зауважив у коментарі 24 Каналу, що нині в України з'явились нові можливості атакувати критично важливі об'єкти окупантів. Мовиться зокрема про ураження ворожої логістики, аеропортів, аеродромів, складів, командних пунктів та ППО. Раніше, каже Федоренко, Україна атакувала російські цілі на відстані від 50 до 200 кілометрів – мовиться про використання переважно західного озброєння, зокрема HIMARS. Однак наразі українські ударні дрони-камікадзе атакують об'єкти Росії на глибині понад 100 кілометрів від лінії державного кордону з Україною.

Яка ситуація на інших напрямках фронту?

У квітні Інститут вивчення війни (ISW) поширив звіт, у якому зазначив, що Україна змогла звільнити більше територій, ніж Росія захопила – це стало першим таким випадком із серпня 2024 року.

Попри те, що окупаційні війська захопили близько 20% українських територій, експерти кажуть, що Київ наразі має певну перевагу на фронті.

Пропагандисти заявляють про нібито великі успіхи на фронті, однак експерти відзначають дуже повільні темпи наступу Росії на Сході зокрема та відзначають високу вартість бойових дій для Кремля. В ISW зазначають, що гучні заяви Москви про нібито перевагу на полі бою мають на меті створити інформаційний тиск та переконати Захід у безперспективності підтримки України.

Геолокаційні записи від 13 травня свідчать про просування українських військ до центральної частини села Закітне на північний схід від Слов'янська. Водночас Росія має значні труднощі з просуванням на Костянтинівському напрямку через українські контратаки. Також Сили оборони не дають просунутись росіянам біля Часового Яру.