Це – свідома політика ворога. Відповідну заяву в етері телемарафону зробив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Як країна-агресорка системно порушує міжнародне право?

Омбудсман наголосив, що випадки катування, наруги й страт українських бійців, які потрапили в російський полон, – зовсім не поодинокі. Натомість противник свідомо продовжує вчиняти подібні воєнні злочини.

Наразі вже відомо про 337 страт українських військових, які потрапили в полон,

– заявив Лубінець.

Він також додав, що "глибоке занепокоєння", яке традиційно демонструють міжнародні партнери, абсолютно не змінить ситуацію – цього недостатньо. Натомість, за словами омбудсмана, світ має врешті-решт перейти до рішучих дій у відповідь на нелюдські злочини Росії.

Нагадаємо, 12 травня на Гуляйпільському напрямку російські військові вчинили наругу над тілами двох загиблих українських захисників. Того дня бійці 225-го окремого штурмового полку потрапили в засідку, організовану ворожою інфільтраційною групою. У ході бойового зіткнення двоє українських військовослужбовців загинули.



Після цього командир ворожого підрозділу віддав наказ про знущання над тілами полеглих. Зокрема, у перехоплених радіоповідомленнях йшлося про розпорядження відрізати голови для "підтвердження" та залишити їх на відкритій місцевості. Підлеглий, за даними перехоплення, заявив про готовність виконати наказ.

Довідка. Воєнні злочини – це серйозні порушення міжнародного гуманітарного права (звичаїв та правил війни), що передбачають індивідуальну кримінальну відповідальність. Вони охоплюють умисні вбивства, катування, незаконні депортації та напади на цивільних, регулюються Женевськими конвенціями та переслідуються Міжнародним кримінальним судом.

Що відомо про інші подібні випадки?

Під час великоднього "перемир'я" 12 квітня на Харківщині російські військові розстріляли чотирьох українських полонених поблизу селища Ветеринарне.

У грудні минулого року фіксували щонайменше 2 подібні інциденти. Тоді в Покровському районі було страчено двох українських військовополонених, а також повідомлялося про вбивство трьох українських бійців у районі Гуляйполя.

Воєнно-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначає, що розстріли українських військовополонених з боку російських окупантів мають ознаки системності. Він виокремлює дві основні причини таких дій:

залякування та психологічний тиск на українських військових, щоб деморалізувати їх і змусити відступати ще до бою;

провокації з розрахунком на відповідну реакцію України, яку потім можна використати в інформаційній війні для дискредитації.

До слова, 28 липня в Україні офіційно відзначається День пам'яті захисників і захисниць, добровольців та цивільних, які загинули, були страчені або померли в полоні. Цю дату затвердила Верховна Рада постановою №10188 на підтримку ініціатив громадських організацій, родин полонених, ветеранів і волонтерів.