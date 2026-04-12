Ворог жорстоко вбив полонених поблизу селища Ветеринарне. Про це повідомили в DeepState.

Що відомо про воєнний злочин росіян?

Ввечері 11 квітня 2026 року DeepState повідомили, що отримали відео чергового російського воєнного злочину. На кадрах видно, як ворог жорстоко розстріляв 4 українських полонених.

Російські солдати зайшли до українських позицій через сусідів, а згодом взяли у полон 4 військових однієї з механізованих бригад ЗСУ.



Окупанти беруть в полон 4 військових ЗСУ / Фото DeepState

До уваги! Окупанти 22 травня 2025 року розстріляли двох українських військовополонених у районі Покровська. Під час наступу загарбники захопили у полон двох беззбройних захисників. Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

