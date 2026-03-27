Про це повідомили в поліції Херсонської області.

Дивіться також Росіяни "полюють" на місцевих: як херсонців рятують від ворожих дронів

Що відомо про удар Росії по лікарні в Херсоні?

Безпілотник типу "Молнія" влучив у вікно будівлі, однак не здетонував. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

На місце оперативно прибули вибухотехніки поліції, які встановили, що дрон був споряджений вибуховим пристроєм на основі протитанкової міни. Боєприпас вилучили та підготували до знищення на спеціальному майданчику.

Важливо! Дрон типу "Молнія" – це російський ударний безпілотник, який зазвичай використовують для точкових атак по цілях у прифронтових містах. Він може нести вибухівку. Такі БпЛА відзначаються відносною дешевизною і простотою у використанні. Це дозволяє окупантам масово застосовувати їх для ударів.

Наразі правоохоронці документують черговий воєнний злочин російської армії проти цивільної інфраструктури.

Російський дрон атакував лікарню в Херсоні / Фото поліції Херсонщини

Що відомо про схожі випадки в Херсонській області?