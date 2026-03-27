Об этом сообщили в полиции Херсонской области.
Что известно об ударе России по больнице в Херсоне?
Беспилотник типа "Молния" попал в окно здания, однако не сдетонировал. В результате удара никто не пострадал.
На место оперативно прибыли взрывотехники полиции, которые установили, что дрон был снаряжен взрывным устройством на основе противотанковой мины. Боеприпас изъяли и подготовили к уничтожению на специальной площадке.
Важно! Дрон типа "Молния" – это российский ударный беспилотник, который обычно используют для точечных атак по целям в прифронтовых городах. Он может нести взрывчатку. Такие БпЛА отличаются относительной дешевизной и простотой в использовании. Это позволяет оккупантам массово применять их для ударов.
Сейчас правоохранители документируют очередное военное преступление российской армии против гражданской инфраструктуры.
Российский дрон атаковал больницу в Херсоне / Фото полиции Херсонщины
Что известно о похожих случаях в Херсонской области?
Россия 25 марта обстреляла больницу в поселке Шевченково в Херсонской области. На месте возник пожар. В результате удара пострадали 3 человека.
Российские войска на Херсонщине 12 марта обстреляли больницу. Больше всего пострадали 21-летний парень, 22-летняя девушка и 60-летний мужчина. Также жители Белозерки и Зеленовки, которые получили ранения, контузии и закрытые черепно-мозговые травмы.
В Херсоне российский удар дроном полностью уничтожил маршрутку, в которой находились мирные жители. В результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек разного возраста, среди них подросток и несколько пожилых пассажиров, которые получили контузии, взрывные травмы и осколочные ранения.